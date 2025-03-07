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НБУ оштрафовал ОТП Банк более чем на 10 миллионов

НБУ оштрафовал ОТП Банк более чем на 10 миллионов
Банку также выдана письменное предупреждение.

В феврале 2025 года Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, а также за нарушение валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольший штраф получил АО "ОТП Банк":

  • Штраф в размере 10,05 млн грн был наложен за нарушение требований по ненадлежащей проверке клиентов, применению риск-ориентированного подхода и неустановке высокого уровня риска для клиентов из государства-агрессора.
  • Штраф в размере 51 тыс. грн наложено за непредставление или представление с ошибками информации о валютных операциях в Национальный банк Украины.
  • Банку выдана письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение обязанностей по обновлению внутренних документов по НДП/ФТ и отсутствию эффективных процедур управления рисками, а также за неосуществление надлежащей проверки политически значимых лиц и лиц, связанных с ними.

АО "Международный инвестиционный банк" получило:

  • Штраф в размере 3,87 млн грн за нарушение требований по валютному надзору, в частности за ненадлежащий анализ документов о валютных операциях клиентов и неучет требований Положения № 8 при осуществлении валютного надзора.
  • Письменное предупреждение за несвоевременное предоставление документов о валютных операциях по запросу Национального банка, нарушающего требования части девятой статьи 11 Закона о валюте и пункта 79 Положения № 90.
  • Письменное предупреждение за нарушение требований по невыполнению риск-ориентированного подхода в деятельности и непредоставлению достоверной информации по запросам Национального банка вовремя, нарушая законодательство в сфере НПК/ФТ.

АО "Банк Инвестиций и Сбережений" получило:

  • Штраф в размере 3,05 млн грн за нарушение:
  • ненадлежащая проверка новых и существующих клиентов, а также мониторинг их финансовых операций (ст. 8 Закона о НДП/ФТ);
  • ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода в деятельности банка (ст. 7 Закона о НДП/ФТ).

АО "Укрэксимбанк" получило:

  • Штраф в размере 1,05 млн грн за нарушение:
  • ненадлежащей проверки клиентов (ст. 8 Закона о НДП/ФТ);
  • ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода в деятельности банка (ст. 7 Закона о НДП/ФТ).

АО КБ "ПриватБанк" получило:

  • письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки существующего клиента.

ПО "Донкредит" получило:

  • Штраф в размере 4,77 млн. грн. наложен за невыполнение учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
  • аисьменное предупреждение за невыполнение требований по представлению отчета внутренней проверки в электронном виде в Департамент финансового мониторинга в срок не позднее 20 рабочих дней после подписания, а также нарушение порядка представления отчетности по НДП/ФТ.

ООО "МФК "Аверс" получил:

  • штраф в размере 1,40 млн грн за нарушение требований за непредоставление по запросу инспекционной группы информации из видеоархива вовремя и в полном объеме, а также необеспечение помещения системой видеоконтроля для осуществления операций с валютными ценностями.

ООО "Селфи кредит" получил:

  • штраф в размере 8,75 тыс. грн за нарушение требований по невыполнению учреждением обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

ООО "Би Эл Джи Микрофинанс" получил:

  • штраф в размере 595 тыс. грн за нарушение требований по ненадлежащему исполнению обязанностей по разработке и внедрению внутренних документов, проверке клиентов, получению разрешения на установление деловых отношений с политически значимыми лицами, ведению анкет клиентов, хранению документов для проверки деловой репутации, применению риск-ориентированного подхода, предоставлению достоверной отчетности по запросу.

ООО "ФК "Финууниверсал" получил:

  • штраф в размере 255 тыс. грн за нарушение требований за ненадлежащее исполнение обязанности по разработке, внедрению и обновлению внутренних документов с учетом рисков, отсутствие процедур для эффективного управления рисками, ненадлежащую проверку новых клиентов, отсутствие внутренней проверки деятельности на соответствие требованиям законодательства, ненадлежащее информирование руководителя о мерах по первичному финансовому мониторингу, непредставление отчетов по результатам внутренних проверок вовремя и нарушение отчетов по результатам внутренних проверок.

ООО "Кепитал Бизнес Групп" получило:

  • штраф в размере 51 тыс. грн за нарушение требований о ненадлежащем выполнении обязанности по разработке и внедрению внутренних документов из НДП/ФТ, которые отвечали бы требованиям законодательства и оценке рисков, а также отсутствие эффективных процедур для управления рисками и проведения первичного финансового мониторинга. Также ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в деятельности учреждения.
  • письменное предупреждение за нарушение требований о ненадлежащем исполнении обязанности по предоставлению Национальному банку достоверной информации и документов по запросам, а также неосуществление надлежащей проверки клиентов, в частности отсутствие верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства.

О мерах НБУ

Напомним, на основании собственных заявлений  НБУ отозвал семь небанковских финансовых   учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыв лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".

Автор:
Ольга Опенько