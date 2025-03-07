НБУ оштрафував ОТП Банк на понад 10 мільйонів

У лютому 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму, а також за порушення валютного законодавства.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Найбільший штраф отримав АТ "ОТП Банк":

Штраф у розмірі 10,05 млн грн було накладено за порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та невстановлення високого рівня ризику для клієнтів з держави-агресора.

грн було накладено за порушення вимог щодо неналежної перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та невстановлення високого рівня ризику для клієнтів з держави-агресора. Штраф у розмірі 51 тис. грн накладено за неподання або подання з помилками інформації про валютні операції до Національного банку України.

накладено за неподання або подання з помилками інформації про валютні операції до Національного банку України. Банку видано письмове застереження за неналежне виконання обов'язків щодо оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ та відсутність ефективних процедур управління ризиками, а також за нездійснення належної перевірки політично значущих осіб та осіб, пов'язаних з ними.

АТ "Міжнародний інвестиційний банк" отримав:

Штраф у розмірі 3,87 млн грн за порушення вимог щодо валютного нагляду, зокрема за неналежний аналіз документів про валютні операції клієнтів та неврахування вимог Положення № 8 при здійсненні валютного нагляду.

за порушення вимог щодо валютного нагляду, зокрема за неналежний аналіз документів про валютні операції клієнтів та неврахування вимог Положення № 8 при здійсненні валютного нагляду. Письмове застереження за несвоєчасне надання документів про валютні операції на запит Національного банку, що порушує вимоги частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту та пункту 79 Положення № 90.

за несвоєчасне надання документів про валютні операції на запит Національного банку, що порушує вимоги частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту та пункту 79 Положення № 90. Письмове застереження за порушення вимог щодо невиконання ризик-орієнтованого підходу в діяльності та ненадання достовірної інформації на запити Національного банку вчасно, порушуючи законодавство у сфері ПВК/ФТ.

АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" отримав:

Штраф у розмірі 3, 05 млн грн за порушення:

неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, а також моніторингу їх фінансових операцій (ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку (ст. 7 Закону про ПВК/ФТ).

АТ "Укрексімбанк" отримав:

Штраф у розмірі 1,05 млн грн за порушення:

неналежної перевірки клієнтів (ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);

неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності банку (ст. 7 Закону про ПВК/ФТ).

АТ КБ "ПриватБанк" отримав:

письмове застереження за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

ПТ "Донкредит" отримав:

Штраф у розмірі 4,77 млн грн накладено за невиконання установою обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

письмове застереження за невиконання вимог щодо подання звіту внутрішньої перевірки в електронному вигляді до Департаменту фінансового моніторингу в термін не пізніше 20 робочих днів після підписання, а також порушення порядку подання звітності з ПВК/ФТ.

ТОВ "МФК "Аверс" отримав:

штраф у розмірі 1,40 млн грн за порушення вимог за ненадання на запит інспекційної групи інформації з відеоархіву вчасно та в повному обсязі, а також незабезпечення приміщення системою відеоконтролю для здійснення операцій з валютними цінностями.

ТОВ "Селфі кредит" отримав:

штраф у розмірі 8,75 тис. грн за порушення вимог щодо невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ "Бі Ел Джи Мікрофінанс" отримав:

штраф у розмірі 595 тис. грн за порушення вимог щодо неналежного виконання обов'язків по розробці та впровадженню внутрішніх документів, перевірці клієнтів, одержанню дозволу на встановлення ділових відносин з політично значущими особами, веденню анкет клієнтів, зберіганню документів для перевірки ділової репутації, застосуванню ризик-орієнтованого підходу, поданню достовірної інформації на запити Національного банку та поданню статистичної звітності з порушенням встановленого порядку.

ТОВ "ФК "Фінуніверсал" отримав:

штраф у розмірі 255 тис. грн за порушення вимог за неналежне виконання обов'язку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з урахуванням ризиків, відсутність процедур для ефективного управління ризиками, неналежну перевірка нових клієнтів, відсутність внутрішньої перевірки діяльності на відповідність вимогам законодавства, неналежне інформування керівника про заходи для первинного фінансового моніторингу, неподання звітів за результатами внутрішніх перевірок вчасно та порушення порядку подання статистичної звітності.

ТОВ "Кепітал Бізнес Груп" отримав:

штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог про неналежне виконання обов'язку щодо розробки та впровадження внутрішніх документів з ПВК/ФТ, які б відповідали вимогам законодавства та оцінці ризиків, а також відсутність ефективних процедур для управління ризиками та проведення первинного фінансового моніторингу. Також, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності установи.

за порушення вимог про неналежне виконання обов'язку щодо розробки та впровадження внутрішніх документів з ПВК/ФТ, які б відповідали вимогам законодавства та оцінці ризиків, а також відсутність ефективних процедур для управління ризиками та проведення первинного фінансового моніторингу. Також, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності установи. письмове застереження за порушення вимог про неналежне виконання обов'язку щодо надання Національному банку достовірної інформації та документів на запити, а також нездійснення належної перевірки клієнтів, зокрема відсутність верифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства.

Про заходи НБУ

Нагадаємо, на підставі власних заяв НБУ відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".