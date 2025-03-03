НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії "Фінуніверсал" через зв’язки з Росією

Національний банк України застосував санкції до ТОВ "Фінансова компанія "Фінуніверсал" та відкликав її ліцензію. Причиною стало визнання ділової репутації компанії небездоганною через зв’язки її власників із Росією.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення ухвалене в межах системного очищення небанківського фінансового сектору від установ, які можуть бути пов’язані з країною-агресором.

Що стало причиною відкликання ліцензії

16 грудня 2024 року Національний банк визнав ділову репутацію компанії та її власників – ТОВ "Укрдонінвест" і Віталія Кропачова – небездоганною. Відповідно до отриманих від державних органів даних, Кропачов має громадянство Росії, що є прямим порушенням вимог до власників фінансових установ в Україні.

При цьому сама компанія надала НБУ неправдиву інформацію, заявивши, що Кропачов не є громадянином або податковим резидентом РФ.

Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 3 березня 2025 року ухвалив рішення про застосування санкцій до "Фінуніверсал".

Національний банк продовжує послідовну політику з виявлення і ліквідації впливу російського капіталу на фінансовий сектор України, що є частиною загальної стратегії фінансової безпеки в умовах війни.

За даними Оpendatabot "Фінуніверсал" була зареєстрована 21 жовтня 2016 року з статутним капіталом 250 мільйонів гривень. Компанія розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 64, офіс 101. Керівником є Ілона Олександрівна Павлик.

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року НБУ визнав ділову репутацію “Фінуніверсал” та її власника Кропачова небездоганною.

Наступного дня, 19 грудня, Віталій Кропачов звернувся до редакції Delo.ua з вимогою спростувати інформацію. Позицію Кропачова додаємо.

"Я, Кропачов Віталій Валерійович, є виключно громадянином України, ніколи не мав та не маю на сьогоднішній день громадянства Російської Федерації чи будь-якої іншої держави. Вказана інформація щодо мене є неправдивою, провокативною та порушує мою честь та гідність як громадянина України, оскільки породжує суспільний осуд щодо мене та створює негативну соціальну оцінку моєї особи в очах оточуючих", – зазначив він.