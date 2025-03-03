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НБУ отозвал лицензию "ФК Финуниверсал" из-за связей с Россией

НБУ отозвал лицензию "ФК Финуниверсал" из-за связей с Россией
Фото: НБУ

Национальный банк Украины применил санкции к ООО "Финансовая компания "Финуниверсал" и отозвал ее лицензию. Причиной стало признание деловой репутации компании небезупречной из-за связей ее владельцев с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение принято в рамках системной очистки небанковского финансового сектора от учреждений, которые могут быть связаны со страной-агрессором.

Что стало причиной отзыва лицензии

16 декабря 2024 года Национальный банк признал деловую репутацию компании и ее владельцев – ООО "Укрдонинвест" и Виталия Кропачева – небезупречной. Согласно полученным от государственных органов данным, Кропачев имеет гражданство России, что является прямым нарушением требований к владельцам финансовых учреждений в Украине.

При этом сама компания предоставила НБУ ложную информацию, заявив, что Кропачев не является гражданином или налоговым резидентом РФ.

Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг 3 марта 2025 года принял решение о применении санкций в "Финуниверсал".

Национальный банк продолжает последовательную политику по выявлению и ликвидации влияния российского капитала на финансовый сектор Украины, являющийся частью общей стратегии финансовой безопасности в условиях войны.

По данным Оpendatabot "Финуниверсал" была зарегистрирована 21 октября 2016 года с уставным капиталом 250 миллионов гривен. Компания расположена по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, дом 64, офис 101. Руководителем является Илона Александровна Павлик.

Напомним, 18 декабря 2024 года НБУ признал деловую репутацию "Финиуниверсал" и ее владельца Кропачева небезупречной.

На следующий день, 19 декабря, Виталий Кропачев обратился в редакцию Delo.ua с требованием опровергнуть информацию. Позицию Кропачева добавляем.

"Я, Кропачев Виталий Валерьевич, являюсь исключительно гражданином Украины, никогда не имел и не имею на сегодняшний день гражданства Российской Федерации или какого-либо другого государства. Указанная информация по мне является ложной, провокативной и нарушает мою честь и достоинство как гражданина Украины, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня и создает негативную социальную.

Автор:
Татьяна Гойденко