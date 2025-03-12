Три нефінансові установи втратили ліцензії: в чому причина

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії до трьох небанківських фінансових установ: ТОВ "Фінансова компанія "НСТ Груп", ТОВ "Альтафінанс" та ТОВ "Вольтер Капітал".

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про заходи впливу

Нагадаємо, що 16 грудня 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "Фінансова компанія "НСТ Груп" та ТОВ "Альтафінанс" заходи впливу у вигляді вимоги вжити заходи для усунення порушень, виявлених під час нагляду, та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 13 січня 2025 року.

Підставою для прийняття цих рішень стало порушення фінансовими установами пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу ( фінмеханізму управління формуванням прибутку , який базується на співвідношенні окремих видів капіталу або витрат).

9 грудня 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "Вольтер Капітал" захід впливу у вигляді вимоги вжити заходи для усунення порушень, виявлених під час нагляду, та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 6 січня 2025 року. Підставою для цього рішення стало порушення фінансовою установою пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу.

Нагадаємо, Національний банк скасував ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Єзуч" з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власного звернення.

Додамо, НБУ дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.