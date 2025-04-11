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"Нова пошта" уточнила графік роботи на Великдень

Нова пошта
Фото: "Нова пошта"

Великдень у 2025 році православні українці відзначають 20 квітня. Щоб усі встигли забрати та надіслати посилки вчасно, "Нова пошта" поінформувала про зміни у графіку роботи у ці дні.

"Нова пошта" опублікувала інформацію про графік роботи відділень під час пасхальних вихідних.

Графік роботи Нової пошти на Великодні свята:

  • 19 квітня (сб) — компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
  • 20 квітня (нд) — вихідний. Відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть;
  • 21 квітня (пн) — звичайний графік роботи. 
Фото 2 — "Нова пошта" уточнила графік роботи на Великдень

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько
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