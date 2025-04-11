"Новая почта" уточнила график работы на Пасху

Пасху в 2025 году православные украинцы отмечают 20 апреля. Чтобы все успели забрать и отправить посылки в срок, " Новая почта " проинформировала об изменениях в графике работы в эти дни.

"Новая почта" опубликовала информацию о графике работы отделений во время пасхальных выходных.

График работы Новой почты на Пасхальные праздники:

19 апреля (сб) — компания будет работать по обычному графику субботы;

20 апреля (вс) — выходной . Отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать;

. Отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы не будут работать; 21 апреля (пн) – обычный график работы.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.