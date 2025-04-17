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Паска на Великдень: як змінилися ціни на продукти для домашньої випічки
Великдень вже зовсім близько, і багатьох українців цікавить, як змінилися ціни на основні інгредієнти для приготування традиційної паски. Майже всі продукти харчування стали дорожчими, ніж у березні минулого року, за винятком солі та сухофруктів.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Як змінилися ціни на основні інгредієнти паски за рік
- яйця здорожчали на 44,7%;
- олія соняшникова здорожчала на 35,4%;
- борошно пшеничне здорожчало на 32,5%;
- масло вершкове здорожчало на 31,9%;
- молоко здорожчало на 19,5%;
- цукор здорожчав на 7,2%;
- сіль подешевшала на 6,2%;
- сухофрукти подешевшали 0,5%.
На інфографіці, представленій нижче, показано, як змінилися ціни на ключові складники паски за останній рік (порівняння березня 2025 та березня 2024).
Раніше Держстат опублікував дані, згідно з якими середні ціни на основні продукти для паски в березні склали:
- масло вершкове – 107,81 грн за 200 г;
- молоко – 47,15 грн за літр;
- яйця – 60,74 грн за десяток;
- борошно пшеничне – 21,34 грн за кг;
- цукор – 33,04 грн за кг;
- олія соняшникова – 79,76 грн за літр;
- сіль – 37,45 грн за кг.
Про Великдень у 2025 році
2025 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно — 20 квітня.
Великдень є офіційним святом в Україні. Оскільки воно завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило не діє під час воєнного стану.
Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.