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Паска на Великдень: як змінилися ціни на продукти для домашньої випічки

паски
Цьогорічна паска зросла в ціні / smak.ua

Великдень вже зовсім близько, і багатьох українців цікавить, як змінилися ціни на основні інгредієнти для приготування традиційної паски. Майже всі продукти харчування стали дорожчими, ніж у березні минулого року, за винятком солі та сухофруктів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінилися ціни на основні інгредієнти паски за рік

  • яйця здорожчали на 44,7%; 
  • олія соняшникова здорожчала на 35,4%; 
  • борошно пшеничне здорожчало на 32,5%; 
  • масло вершкове здорожчало на 31,9%; 
  • молоко здорожчало на 19,5%; 
  • цукор здорожчав на 7,2%; 
  • сіль подешевшала на 6,2%; 
  • сухофрукти подешевшали 0,5%.

На інфографіці, представленій нижче, показано, як змінилися ціни на ключові складники паски за останній рік (порівняння березня 2025 та березня 2024).

Фото 2 — Паска на Великдень: як змінилися ціни на продукти для домашньої випічки

Раніше Держстат опублікував дані, згідно з якими середні ціни на основні продукти для паски в березні склали:

  • масло вершкове – 107,81 грн за 200 г;
  • молоко – 47,15 грн за літр;
  • яйця – 60,74 грн за десяток;
  • борошно пшеничне – 21,34 грн за кг;
  • цукор – 33,04 грн за кг;
  • олія соняшникова – 79,76 грн за літр;
  • сіль – 37,45 грн за кг.

Про Великдень у 2025 році

2025 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно — 20 квітня.

Великдень є офіційним святом в Україні. Оскільки воно завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило не діє під час воєнного стану.

Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.

Автор:
Тетяна Бесараб