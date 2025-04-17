Паска на Пасху: как изменились цены на продукты для домашней выпечки

Пасха уже совсем близко, и многих украинцев интересует, как изменились цены на основные ингредиенты для приготовления традиционной паски. Почти все продукты питания стали более дорогими, чем в марте прошлого года, за исключением соли и сухофруктов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились цены на основные ингредиенты паски за год

яйца подорожали на 44,7%;

масло подсолнечное подорожало на 35,4%;

мука пшеничная подорожала на 32,5%;

масло сливочное подорожало на 31,9%;

молоко подорожало на 19,5%;

сахар подорожал на 7,2%;

соль подешевела на 6,2%;

сухофрукты подешевели на 0,5%.

На инфографике, представленной ниже, показано, как изменились цены на ключевые составляющие паски за последний год (сравнение марта 2025 года и марта 2024 года).

Ранее Госстат опубликовал данные, согласно которым средние цены на основные продукты для паски в марте составили:

масло сливочное – 107,81 грн за 200 г;

молоко – 47,15 грн за литр;

яйца – 60,74 грн. за десяток;

мука пшеничная – 21,34 грн за кг;

сахар – 33,04 грн за кг;

масло подсолнечное – 79,76 грн за литр;

соль – 37,45 грн за кг.

О Пасхе в 2025 году

В 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Воскресение Христово одновременно — 20 апреля .

Пасха – официальный праздник в Украине. Поскольку оно всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило не действует во время военного положения.

Раньше мы делились расчетами других аналитиков, согласно которым средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в этом году составляет 1124,77 грн. Это на 17% больше, чем в прошлом.