Перша угода з 2020 року: Huawei залучила $2,3 млрд від держбанків на розробку ШІ-чипів

Китайська корпорація Huawei Technologies Co. залучила семирічний офшорний кредит у розмірі 15 мільярдів юанів (близько 2,25 млрд доларів) від консорціуму китайських банків на тлі рекордного зростання витрат на напівпровідники для систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Синдиковану позику в офшорних юанях надали шість кредиторів із КНР, зокрема Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Кошти будуть використані на загальнокорпоративні потреби. Перед укладенням угоди компанія також вела попередні переговори з міжнародними фінустановами.

Ця угода стала першим офшорним синдикованим запозиченням Huawei з 2020 року, коли компанія залучила 11,8 млрд гонконзьких доларів ($1,5 млрд). До запровадження санкцій США у 2019 році корпорація регулярно брала мільярдні кредити в синдикатах європейських, американських та азійських банків, проте нині повністю залежить від внутрішніх державних позикодавців.

Сьогодні телеком-гігант є головним національним виробником чипів у межах стратегії Пекіна із заміщення американських напівпровідників і ПЗ.

Витрати на R&D та масштабне замовлення від DeepSeek

Потреба у масштабному залученні капіталу виникла через те, що в першому півріччі 2026 року витрати Huawei на науково-дослідні роботи (R&D) підскочили до 121 млрд юанів. Водночас подорожчання пам'яті змусило компанію формувати великі складські запаси, що призвело до від'ємного грошового потоку у 39,9 млрд юанів і суттєво зменшило чистий прибуток.

При цьому попит на чипи компанії продовжує зростати. Зокрема, розробник DeepSeek спільно з Huawei створив програмне забезпечення для оптимізації ШІ-чипів та має намір розгорнути щонайменше 160 тисяч флагманських прискорювачів Huawei у новому дата-центрі у Внутрішній Монголії.

Як зазначають джерела, DeepSeek планує закуповувати ще більші обсяги мікросхем, проте виробничі потужності самої Huawei наразі залишаються обмеженими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Huawei підвищить ціни на смартфони через дефіцит та подорожчання пам'яті, коли китайська технологічна корпорація вирішила переглянути вартість гаджетів слідом за конкурентами, щоб компенсувати зростання собівартості компонентів.