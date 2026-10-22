Первое соглашение с 2020 года: Huawei привлекла $2,3 млрд от госбанков на разработку ИИ-чипов

Китайская компания Huawei Technologies Co. привлекла семилетний оффшорный кредит в размере 15 миллиардов юаней (около 2,25 млрд долларов) от консорциума китайских банков на фоне рекордного роста расходов на полупроводники для систем искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Синдицированный заем в оффшорных юанях предоставили шесть кредиторов из КНР, в частности Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Денежные средства будут использованы на общекорпоративные нужды. Перед заключением сделки компания также вела предварительные переговоры с международными банками.

Эта сделка стала первым оффшорным синдицированным заимствованием Huawei с 2020 года, когда компания привлекла 11,8 млрд. гонконгских долларов ($1,5 млрд.). До введения санкций США в 2019 году корпорация регулярно брала миллиардные кредиты в синдикатах европейских, американских и азиатских банков, однако в настоящее время полностью зависит от внутренних государственных ссудодателей.

Сегодня телеком-гигант является главным национальным производителем чипов в рамках стратегии Пекина по замещению американских полупроводников и ПО.

Расходы на R&D и масштабный заказ от DeepSeek

Потребность в масштабном привлечении капитала возникла из-за того, что в первом полугодии 2026 года расходы Huawei на научно-исследовательские работы (R&D) подскочили до 121 млрд юаней. В то же время, подорожание памяти заставило компанию формировать большие складские запасы, что привело к отрицательному денежному потоку в 39,9 млрд юаней и существенно уменьшило чистую прибыль.

При этом спрос на чипы компании продолжает расти. В частности, разработчик DeepSeek совместно с Huawei создал программное обеспечение для оптимизации ИИ-чипов и намерен развернуть не менее 160 тысяч флагманских ускорителей Huawei в новом дата-центре во Внутренней Монголии.

Как отмечают источники, DeepSeek планирует закупать еще большие объемы микросхем, однако производственные мощности самой Huawei остаются ограниченными.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei повысит цены на смартфоны из-за дефицита и удорожания памяти, когда китайская технологическая корпорация решила пересмотреть стоимость гаджетов вслед за конкурентами, чтобы компенсировать рост себестоимости компонентов.