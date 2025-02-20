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У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо
20 лютого в різних областях України зафіксовані проблеми у роботі "Нової пошти".
Про це свідчать коментарі до дописів на сторінці компанії в Facebook.
Що відомо про порушення роботи
Застосунок кур'єрської служби не функціонує, а в відділеннях неможливо отримати чи надіслати посилки. Про такі проблеми повідомляють користувачі мережі з кількох областей України.
Орієнтовно, збій стався після 16:00.
Оновлено о 18:22. В "Новій пошті" прокоментували несправність: "Всі системи та сервіси "Нової пошти" працюють. Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння. Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів."
Про "Нову пошту"
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.
Також повідомлялось, що "Нова пошта" скасувала плату в розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у разі відмови отримувача. Тепер повернення відправлення до відправника є безкоштовним.