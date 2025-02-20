Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

43,47

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

43,89

43,70

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо
Збій стався після 16:00 20 лютого. Фото: "Нова пошта".

20 лютого в різних областях України зафіксовані проблеми у роботі "Нової пошти".

Про це свідчать коментарі до дописів на сторінці компанії в Facebook.

Що відомо про порушення роботи

Застосунок кур'єрської служби не функціонує, а в відділеннях неможливо отримати чи надіслати посилки. Про такі проблеми повідомляють користувачі мережі з кількох областей України. 

Орієнтовно, збій стався після 16:00.

Фото 2 — У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо
Фото 3 — У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

Оновлено о 18:22. В "Новій пошті" прокоментували несправність: "Всі системи та сервіси "Нової пошти" працюють. Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння. Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів."

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" скасувала плату в розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у разі відмови отримувача. Тепер повернення відправлення до відправника є безкоштовним.

Автор:
Ольга Опенько