В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно

20 февраля в разных областях Украины произошел сбой в работе "Новой Почты".

Об этом сообщает Общественное, ссылаясь на сообщения в социальных сетях.

Что известно о сбое в работе "Новой почты"

Приложение курьерской службы не работает, а в отделениях невозможно получить или отправить посылки. О таких проблемах сообщают пользователи сети из нескольких областей Украины.

Сбой произошел 20 февраля после 16:00.

Отмечается, что по состоянию на 17:55 приложение "Новая Почта" возобновило работу для некоторых пользователей.

Обновлено 18.22: В "Новой Почте" прокомментировали сбой:

"Все системы и сервисы "Новой Почты" работают. Извините за неудобства и благодарим вас за понимание. Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов."

О "Новой почте"

Новая почта – это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.

Также сообщалось, что "Новая почта" отменила плату в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки при отказе получателя. Теперь возврат отправки в отправитель является бесплатным.