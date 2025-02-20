- Тип
- Обновлено
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно
20 февраля в разных областях Украины произошел сбой в работе "Новой Почты".
Об этом сообщает Общественное, ссылаясь на сообщения в социальных сетях.
Что известно о сбое в работе "Новой почты"
Приложение курьерской службы не работает, а в отделениях невозможно получить или отправить посылки. О таких проблемах сообщают пользователи сети из нескольких областей Украины.
Сбой произошел 20 февраля после 16:00.
Отмечается, что по состоянию на 17:55 приложение "Новая Почта" возобновило работу для некоторых пользователей.
Обновлено 18.22: В "Новой Почте" прокомментировали сбой:
"Все системы и сервисы "Новой Почты" работают. Извините за неудобства и благодарим вас за понимание. Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов."
О "Новой почте"
Новая почта – это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.
Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.
Также сообщалось, что "Новая почта" отменила плату в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки при отказе получателя. Теперь возврат отправки в отправитель является бесплатным.