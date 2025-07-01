Пришвидшить оформлення суден: в порту "Південний" запрацювала цифрова платформа DocPort

ДП «Адміністрація морських портів України» розпочало тестовий запуск морського модуля системи DocPort, аналога Єдиного морського вікна (Maritime Single Window), у морському порту “Південний”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМПУ.

Зазначається, що система Єдиного морського вікна — це цифрова платформа, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден у порту.

Вона забезпечує можливість подання інформації одноразово, значно скорочуючи час проходження формальностей та усуваючи дублювання дій. Завдяки цьому досягається суттєве підвищення прозорості процедур — усі дії автоматично фіксуються в системі, кожен етап легко відстежується, а всі учасники процесу отримують рівний доступ до актуальної інформації.

В АМПУ підкреслюють, що запуск морського модулю DocPort — одне із ключових завдань відомства. Наразі триває тестування першого етапу платформи в порту "Південний", а кінцевим результатом має бути створення Єдиного морського вікна — багатомодульної системи, впровадження якої відбувається поетапно.

До кінця літа планується запуск наступних модулів, що покриють майже весь спектр адміністративних процедур в українських портах.

"Ми працюємо паралельно за двома напрямками: з одного боку, запускаємо технічний функціонал і налаштовуємо його під реальні потреби ринку; з іншого — триває робота над впровадженням механізмів, передбачених європейським законодавством, та гармонізацією цифрових процедур із міжнародними стандартами», — розповів керівник АМПУ Олександр Семирга.

Він додав, що після успішного завершення тестового періоду в морському порту "Південний" заплановано поетапне масштабування системи на всі морські порти України. Паралельно з випробуванням першого функціонального блоку розпочнеться процес інтеграції з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби України.

Ключові переваги впровадження Єдиного морського вікна:

Підвищення ефективності портових операцій — за оцінками IMO, система скорочує затримки суден у портах на 3–6 годин

— за оцінками IMO, система скорочує затримки суден у портах на 3–6 годин Цифровізація документообігу — повний перехід на електронний формат з автоматичною фіксацією часу та відповідальних осіб

— повний перехід на електронний формат з автоматичною фіксацією часу та відповідальних осіб Мінімізація ризиків — суттєве зменшення можливостей для помилок, маніпуляцій та корупційних проявів

— суттєве зменшення можливостей для помилок, маніпуляцій та корупційних проявів Оптимізація витрат — зниження логістичних витрат завдяки скороченню часу обробки та спрощенню процедур

— зниження логістичних витрат завдяки скороченню часу обробки та спрощенню процедур Виконання умов для повноцінної інтеграції в європейську та світову морську логістику

умов для повноцінної інтеграції в європейську та світову морську логістику Синхронізація державних служб

Виконання обов’язкових вимог Міжнародної морської організації (IMO) щодо впровадження MSW, які діють з 2024 року

Раніше цифрова платформа DocPort запрацювала в Одеському морському порту.