Американський досвід для українських портів: делегація Мінрозвитку вивчає модель "порт-лендлорд"

Делегація Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі із заступником міністра Андрієм Кашубою взяла участь у програмі професійного обміну "Зміцнення системи управління портами", організованій за підтримки Державного департаменту США.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Програму розпочали у Вашингтоні зі зустрічей із представниками федеральних інституцій, а далі українська делегація відвідала ключові порти США у Джексонвіллі (Флорида), Талсі (Оклахома) та Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Упродовж поїздки учасники ознайомилися з підходами Сполучених Штатів до портового управління, інфраструктурної безпеки, державно-приватного партнерства та впровадження інновацій у логістиці.

За словами Андрія Кашуби, система управління портами у США є цілісною та ефективною: вона об’єднує морські й річкові порти в єдину інфраструктурну мережу під державним контролем. Американські порти працюють за принципом "порт-лендлорд" — тобто держава володіє критичною інфраструктурою, а бізнес отримує доступ на прозорих умовах.

Така модель дає змогу поєднати стратегічне управління державним майном і стимулювання інвестицій приватного сектора.

У Джексонвіллі делегація вивчила досвід модернізації порту JAXPORT, а також практики ефективного партнерства між державою і бізнесом. У Талсі українські представники зосередились на ролі річкових портів у логістичних ланцюгах постачання. Зокрема, в порту Катуса обговорили мультимодальні перевезення, а в Маскогі та Оуклі — інвестиційні ініціативи та інфраструктурні моделі розвитку.

У Каліфорнії делегація побувала в портах Лос-Анджелеса, Лонг-Біч та Уайнімі, де вивчала цифрові інструменти управління ланцюгами постачання, інновації у сфері кіберзахисту та державні інвестиції у модернізацію портів. Також українська сторона взяла участь у конференції з питань стійкості морських портів, де презентувала українські виклики та шляхи їх подолання.

зауважимо, Державна митна служба України та Адміністрація морських портів України підписали угоду про співпрацю, яка дозволить об'єднати системи “Єдиного вікна для міжнародної торгівлі” та “Логістичну портову систему (DocPort)”. Це забезпечить автоматичний обмін даними між системами.