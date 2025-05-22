Американский опыт для украинских портов: делегация Минразвития изучает модель "портлендлорд"

Делегация Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины во главе с замминистра Андреем Кашубой приняла участие в программе профессионального обмена "Укрепление системы управления портами", организованной при поддержке Государственного департамента США.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Программу начали в Вашингтоне со встреч с представителями федеральных институтов, а затем украинская делегация посетила ключевые порты США в Джексонвилле (Флорида), Талси (Оклахома) и Лос-Анджелесе (Калифорния). В ходе поездки участники ознакомились с подходами Соединенных Штатов к портовому управлению, инфраструктурной безопасности, государственно-частному партнерству и внедрению инноваций в логистике.

По словам Андрея Кашубы, система управления портами в США целостна и эффективна: она объединяет морские и речные порты в единую инфраструктурную сеть под государственным контролем.

Такая модель дает возможность объединить стратегическое управление государственным имуществом и стимулирование инвестиций частного сектора.

В Джексонвилле делегация изучила опыт модернизации порта JAXPORT, а также практику эффективного партнерства между государством и бизнесом. В Талси украинские представители сосредоточились на роли речных портов в логистических цепях снабжения. В порту Катуса обсудили мультимодальные перевозки, а в Маскоги и Оукли — инвестиционные инициативы и инфраструктурные модели развития.

В Калифорнии делегация побывала в портах Лос-Анджелеса, Лонг-Бич и Уайниме, где изучала цифровые инструменты управления цепями снабжения, инновации в сфере киберзащиты и государственные инвестиции в модернизацию портов. Также украинская сторона приняла участие в конференции по устойчивости морских портов, где презентовала украинские вызовы и пути их преодоления.

Отметим, Государственная таможенная служба Украины и Администрация морских портов Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит объединить системы "Единого окна для международной торговли" и "Логистическую портовую систему (DocPort)". Это обеспечит автоматический обмен данными между системами.