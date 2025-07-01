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Ускорит оформление судов: в порту "Южный" заработала цифровая платформа DocPort
ГП «Администрация морских портов Украины» приступило к тестовому запуску морского модуля системы DocPort, аналога Единого морского окна (Maritime Single Window), в морском порту “Южный”.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
Отмечается, что система Единого морского окна – это цифровая платформа, объединяющая все административные процедуры, связанные с обработкой судов в порту.
Она обеспечивает возможность предоставления информации однократно, значительно сокращая время прохождения формальностей и устраняя дублирование действий. Благодаря этому достигается существенное повышение прозрачности процедур, все действия автоматически фиксируются в системе, каждый этап легко отслеживается, а все участники процесса получают равный доступ к актуальной информации.
В АМПУ подчеркивают, что запуск морского модуля DocPort – одна из ключевых задач ведомства. В настоящее время идет тестирование первого этапа платформы в порту "Южный", а конечным результатом должно быть создание Единого морского окна — многомодульной системы, внедрение которой происходит поэтапно.
К концу лета планируется запуск следующих модулей, которые покроют практически весь спектр административных процедур в украинских портах.
"Мы работаем параллельно по двум направлениям: с одной стороны, запускаем технический функционал и настраиваем его под реальные потребности рынка; с другой — продолжается работа над внедрением механизмов, предусмотренных европейским законодательством, и гармонизацией цифровых процедур с международными стандартами", — рассказал руководитель АМПУ Александр Семирга.
Он добавил, что после успешного завершения тестового периода в морском порту "Южный" запланировано поэтапное масштабирование системы на все морские порты Украины. Параллельно с испытанием первого функционального блока начнется процесс интеграции с информационными системами Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.
Ключевые преимущества внедрения Единого морского окна:
- Повышение эффективности портовых операций — по оценкам IMO, система сокращает задержки судов в портах на 3-6 часов
- Цифровизация документооборота – полный переход на электронный формат с автоматической фиксацией времени и ответственных лиц
- Минимизация рисков — существенное уменьшение возможностей ошибок, манипуляций и коррупционных проявлений
- Оптимизация затрат — снижение логистических затрат благодаря сокращению времени обработки и упрощению процедур
- Выполнение условий для полноценной интеграции в европейскую и мировую морскую логистику
- Синхронизация государственных служб
- В исполнение обязательных требований Международной морской организации (IMO) относительно внедрения MSW, действующих с 2024 года
Ранее, цифровая платформа DocPort заработала в Одесском морском порту.