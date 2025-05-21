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Проїзд на заборонений сигнал світлофора: в Україні запровадять автоматичне фіксування порушень

світлофор
Нові функції камер автофіксації ПДР.

До кінця 2025 року в Україні запрацює автоматична фіксація порушень ПДР за проїзд на заборонений сигнал світлофора.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення організації "За безпечні дороги".

Червоне світло під контролем

До кінця поточного року в Україні запровадять автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху за проїзд на червоне світло.

Відповідні комплекси вже проходять тестування та налаштування.

Наголошується, що  існуючі камери автофіксації незабаром зможуть фіксувати й порушення проїзду на заборонений сигнал світлофора.

Штраф за таке порушення наразі залишається незмінним — 510 гривень.

Про порушення ПДР 

В Україні планують запровадити обмеження для водіїв, які систематично порушують ПДР — не більше трьох порушень на рік. Деякі водії мають по 20 і більше порушень щороку, що свідчить про неефективність чинної відповідальності.

Водночас майже половина ДТП трапляється через перевищення швидкості, тому в країні відновлено систему автофіксації порушень.

Додамо, що в Україні пропонують ввести штрафи для водіїв, які в холодний сезон не замінять літні шини на зимові.  Для легкових автомобілів пропонується штраф у розмірі 340 гривень, а для вантажівок і автобусів – 8500 гривень. Остаточне рішення щодо впровадження штрафів поки не ухвалено.

Автор:
Ольга Опенько