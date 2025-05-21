Проезд на запрещенный сигнал светофора: в Украине введут автоматическую фиксацию нарушений

До конца 2025 года в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД за проезд на запрещенный сигнал светофора.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения организации "За безопасные дороги".

Красный свет под контролем

До конца текущего года в Украине будет введена автоматическая фиксация нарушений ПДД за проезд на красный свет.

Соответствующие комплексы уже проходят тестирование и настройку.

Отмечается, что существующие камеры автофиксации скоро смогут фиксировать и нарушение проезда на запрещенный сигнал светофора.

Штраф за такое нарушение остается неизменным — 510 гривен.

О нарушении ПДД

В Украине планируют ввести ограничения для водителей, систематически нарушающих ПДД — не более трех нарушений в год. Некоторые водители имеют по 20 и более нарушений каждый год, что свидетельствует о неэффективности действующей ответственности.

В то же время почти половина ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому в стране восстановлена система автофиксации нарушений.

Добавим, что в Украине предлагают ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины зимними. Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов – 8500 гривен.