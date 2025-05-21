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Проезд на запрещенный сигнал светофора: в Украине введут автоматическую фиксацию нарушений
До конца 2025 года в Украине заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД за проезд на запрещенный сигнал светофора.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения организации "За безопасные дороги".
Красный свет под контролем
До конца текущего года в Украине будет введена автоматическая фиксация нарушений ПДД за проезд на красный свет.
Соответствующие комплексы уже проходят тестирование и настройку.
Отмечается, что существующие камеры автофиксации скоро смогут фиксировать и нарушение проезда на запрещенный сигнал светофора.
Штраф за такое нарушение остается неизменным — 510 гривен.
О нарушении ПДД
В Украине планируют ввести ограничения для водителей, систематически нарушающих ПДД — не более трех нарушений в год. Некоторые водители имеют по 20 и более нарушений каждый год, что свидетельствует о неэффективности действующей ответственности.
В то же время почти половина ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому в стране восстановлена система автофиксации нарушений.
Добавим, что в Украине предлагают ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины зимними. Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов – 8500 гривен.