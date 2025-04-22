Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах

За Великодній тиждень ресторани реалізували 456 тисяч пасок на загальну суму 65 мільйонів гривень.

Про це пише ресторанне медіа “Реве та стогне ресторатор” з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

За даними дослідження, більшість гостей віддала перевагу традиційним паскам, проте ресторатори не обмежувалися класикою, пропонуючи такі оригінальні смаки, як дубайська, "снікерс" та навіть "суші"-паска.

Які паски обирали частіше:

Класична: 42%

42% Сирна: 15%

15% Цукати: 14%

14% Шоколадна: 12%

12% Пряжена: 8%

8% Інші: 8%

Також зазначається, що люди починали цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів припадає на п'ятницю та суботу.

Середня ціна паски

Згідно з дослідженням, найдорожчі паски зафіксовані в Рівненській області, де середня ціна становила 315 грн. Середня ціна паски в Києві становила 169 грн.

Найвища середня ціна паски у таких регіонах:

Рівненська область: 315 грн;

315 грн; Волинська область: 247 грн;

247 грн; Житомирська область: 205 грн.

Уточнюється, що дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку.

Найнижча середня ціна паски у таких регіонах:

Херсонська область: 79 грн;

79 грн; Дніпропетровська область: 91 грн;

91 грн; Чернігівська область: 95 грн.

Аналіз проводився на основі даних 3600 клієнтів, які включили паски до свого меню.

Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.