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Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах
За Великодній тиждень ресторани реалізували 456 тисяч пасок на загальну суму 65 мільйонів гривень.
Про це пише ресторанне медіа “Реве та стогне ресторатор” з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.
За даними дослідження, більшість гостей віддала перевагу традиційним паскам, проте ресторатори не обмежувалися класикою, пропонуючи такі оригінальні смаки, як дубайська, "снікерс" та навіть "суші"-паска.
Які паски обирали частіше:
- Класична: 42%
- Сирна: 15%
- Цукати: 14%
- Шоколадна: 12%
- Пряжена: 8%
- Інші: 8%
Також зазначається, що люди починали цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів припадає на п'ятницю та суботу.
Середня ціна паски
Згідно з дослідженням, найдорожчі паски зафіксовані в Рівненській області, де середня ціна становила 315 грн. Середня ціна паски в Києві становила 169 грн.
Найвища середня ціна паски у таких регіонах:
- Рівненська область: 315 грн;
- Волинська область: 247 грн;
- Житомирська область: 205 грн.
Уточнюється, що дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку.
Найнижча середня ціна паски у таких регіонах:
- Херсонська область: 79 грн;
- Дніпропетровська область: 91 грн;
- Чернігівська область: 95 грн.
Аналіз проводився на основі даних 3600 клієнтів, які включили паски до свого меню.
Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.