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Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах

паски
Ресторани продали пасок на 65 млн гривень / Depositphotos

За Великодній тиждень ресторани реалізували 456 тисяч пасок на загальну суму 65 мільйонів гривень.

Про це пише ресторанне медіа “Реве та стогне ресторатор” з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster. 

За даними дослідження, більшість гостей віддала перевагу традиційним паскам, проте ресторатори не обмежувалися класикою, пропонуючи такі оригінальні смаки, як дубайська, "снікерс" та навіть "суші"-паска.

Які паски обирали частіше:

  • Класична: 42%
  • Сирна: 15%
  • Цукати: 14%
  • Шоколадна: 12%
  • Пряжена: 8%
  • Інші: 8%
Фото 2 — Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах

Також зазначається, що люди починали цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів припадає на п'ятницю та суботу.

Фото 3 — Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах

Середня ціна паски

Згідно з дослідженням, найдорожчі паски зафіксовані в Рівненській області, де середня ціна становила 315 грн.  Середня ціна паски в Києві становила 169 грн.  

Найвища середня ціна паски у таких регіонах:

  • Рівненська область: 315 грн;
  • Волинська область: 247 грн;
  • Житомирська область: 205 грн.

Уточнюється, що дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку.

Найнижча середня ціна паски у таких регіонах:

  • Херсонська область: 79 грн; 
  • Дніпропетровська область: 91 грн; 
  • Чернігівська область: 95 грн.
Фото 4 — Ресторани продали пасок на 65 млн гривень: яка середня ціна в Києві та регіонах

 Аналіз проводився на основі даних 3600 клієнтів, які включили паски до свого меню.

Раніше ми ділилися розрахунками інших аналітиків, згідно з якими середня вартість великоднього кошика в Україні цьогоріч складає 1124,77 грн. Це на 17% більше, ніж у минулому році.

Автор:
Тетяна Бесараб