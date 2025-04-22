Рестораны продали пасок на 65 млн гривен: какая средняя цена в Киеве и регионах

За Пасхальную неделю рестораны реализовали 456 тысяч пасок на общую сумму 65 миллионов гривен.

Об этом пишет ресторанное медиа “Реве та стогне ресторатор” со ссылкой на исследования украинской компании по автоматизации заведений Poster.

По данным исследования, большинство гостей предпочло традиционные паски, однако рестораторы не ограничивались классикой, предлагая такие оригинальные вкусы, как дубайский, "сникерс" и даже "суши"-паску.

Какие паски выбирали чаще:

Классическая: 42%

42% Сырная: 15%

15% Цукаты: 14%

14% Шоколадная: 12%

12% Пряженая: 8%

8% Другие: 8%

Также отмечается, что люди начинали интересоваться праздничной выпечкой за неделю до Пасхи. Пик продаж приходится на пятницу и субботу.

Средняя цена паски

Согласно исследованию, самые дорогие паски зафиксированы в Ровенской области, где средняя цена составляла 315 грн .

Самая высокая средняя цена паски в таких регионах:

Ровенская область: 315 грн;

315 грн; Волынская область: 247 грн;

247 грн; Житомирская область: 205 грн.

Уточняется, что данные в Волынской, Ровенской и Житомирской областях завышены из-за небольшой выборки.

Самая низкая средняя цена паски в таких регионах:

Херсонская область: 79 грн;

79 грн; Днепропетровская область: 91 грн;

91 грн; Черниговская область: 95 грн.

Анализ проводился на основе данных 3600 клиентов, включивших паски в свое меню.

Ранее мы делились расчетами других аналитиков, согласно которым средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в этом году составляет 1124,77 грн. Это на 17% больше, чем в прошлом.