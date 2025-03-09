США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex та заморозили понад 26 мільйонів доларів, що використовувалися для відмивання грошей. Міністерство юстиції США оголосило про скоординовану операцію разом із правоохоронними органами Німеччини та Фінляндії, спрямовану на ліквідацію онлайн-інфраструктури Garantex.

Про це йдеться на сайті уряду США.

За даними слідства, біржа сприяла фінансовим махінаціям, відмиванню коштів для транснаціональних злочинних організацій, включаючи терористичні угруповання, та порушенню санкцій.

З 2019 року Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам, пов’язаним із діяльністю біржі – громадянину Литви та резиденту Росії Олексію Бесьокову та громадянину Росії Олександру Мірі Серді, який мешкає в ОАЕ.

Вони підозрюються у змові з метою відмивання грошей, а Бесьоков також обвинувачується у порушенні санкцій та веденні неліцензованої діяльності з грошових переказів.

Слідчі стверджують, що Бесьоков і Міра Серда керували Garantex, забезпечуючи його технічну та комерційну діяльність. Платформа отримувала сотні мільйонів доларів злочинного походження і використовувалася для фінансування хакерських атак, програм-вимагачів, тероризму та наркоторгівлі. Адміністратори біржі свідомо приховували незаконні операції, маніпулювали записами та надавали неправдиву інформацію російським правоохоронцям.

Ще у 2022 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Garantex за її участь у фінансуванні злочинної діяльності. Незважаючи на це, біржа продовжувала співпрацю з американськими компаніями, використовуючи схеми для обходу обмежень. Зокрема, щоденні зміни криптовалютних гаманців ускладнювали виявлення незаконних транзакцій.

6 березня правоохоронні органи США за рішенням суду конфіскували три доменні імена, пов’язані з Garantex: Garantex.org, Garantex.io та Garantex.academy. Ці заходи спрямовані на унеможливлення подальшого використання платформи для відмивання грошей. Відвідувачі цих сайтів тепер бачать повідомлення про конфіскацію ресурсів правоохоронними органами.

Одночасно правоохоронці Німеччини та Фінляндії вилучили сервери, що забезпечували роботу Garantex. США отримали попередні копії баз даних платформи, включаючи інформацію про клієнтів та їхні облікові записи. Також було заморожено понад 26 мільйонів доларів, що використовувалися у схемах відмивання коштів.

Обвинувачені можуть отримати значні терміни ув’язнення. Змова з метою відмивання грошей передбачає до 20 років ув’язнення, а Бесьокову також загрожує до 20 років за порушення санкцій та ще 5 років за ведення неліцензованої фінансової діяльності.

Операцію координували Секретна служба США та ФБР. Розслідування велося за підтримки правоохоронних органів Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Естонії та Європолу. Міністерство юстиції США також подякувало компанії Tether та аналітичній фірмі Elliptic за допомогу в розслідуванні.

Додамо, у 2024 році криптошахраї отримали щонайменше 9,9 мільярда доларів США. Очікується, що ця сума зросте, оскільки в найближчі місяці експерти ідентифікують більше незаконних адрес, пов’язаних із фінансовими махінаціями.