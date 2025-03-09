США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

США конфисковали домены российской криптобиржи Garantex и заморозили более 26 миллионов долларов, которые использовались для отмывания денег. Министерство юстиции США объявило о скоординированной операции вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии, направленной на ликвидацию онлайн-инфраструктуры Garantex.

Об этом говорится на сайте правительства США.

По данным следствия, биржа способствовала финансовым махинациям, отмыванию средств для транснациональных преступных организаций, включая террористические группировки, и нарушению санкций.

С 2019 года Garantex обработала не менее 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях. Министерство юстиции США предъявило обвинение двум лицам, связанным с деятельностью биржи – гражданину Литвы и резиденту России Алексею Бесекову и гражданину России Александру Мири Серди, проживающему в ОАЭ.

Они подозреваются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесеков также обвиняется в нарушении санкций и ведении нелицензированной деятельности по денежным переводам.

Следователи утверждают, что Бесеков и Мира Серда руководили Garantex, обеспечивая его техническую и коммерческую деятельность. Платформа получала сотни миллионов долларов преступного происхождения и использовалась для финансирования хакерских атак, программ-требителей, терроризма и наркоторговли. Администраторы биржи сознательно скрывали незаконные операции, манипулировали записями и давали ложную информацию российским правоохранителям.

Еще в 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против Garantex за ее участие в финансировании преступной деятельности. Несмотря на это, биржа продолжала сотрудничать с американскими компаниями, используя схемы для обхода ограничений. В частности, ежедневные изменения криптовалютных кошельков затрудняли выявление незаконных транзакций.

6 марта правоохранительные органы США по решению суда конфисковали три доменных имена, связанных с Garantex: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Эти меры направлены на предотвращение дальнейшего использования платформы для отмывания денег. Посетители этих сайтов теперь видят сообщения о конфискации ресурсов правоохранительными органами.

Одновременно правоохранители Германии и Финляндии изъяли серверы, обеспечивающие работу Garantex. США получили предварительные копии баз данных платформы, включая информацию о клиентах и их аккаунтах. Также было заморожено более 26 миллионов долларов, которые использовались в схемах отмывания средств.

Обвиняемые могут получить значительные сроки заключения. Заговор с целью отмывания денег предусматривает до 20 лет заключения, а Бесеков также грозит до 20 лет за нарушение санкций и еще 5 лет за ведение нелицензированной финансовой деятельности.

Операцию координировали Секретная служба США и ФБР. Расследование проводилось при поддержке правоохранительных органов Германии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии и Европола. Министерство юстиции США также поблагодарило компании Tether и аналитическую фирму Elliptic за помощь в расследовании.

Добавим, в 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Ожидается, что эта сумма увеличится, поскольку в ближайшие месяцы эксперты идентифицируют больше незаконных адресов, связанных с финансовыми махинациями.