Суд відхилив позови міноритарних акціонерів до Kernel: подробиці справи

Люксембурзький суд 28 березня 2025 року відмовив у задоволенні позову міноритарних акціонерів, які намагалися оскаржити рішення агрохолдінгу Kernel Holding S.A. та його основного акціонера Namsen Limited щодо призупинення рішень ради директорів про випуск акцій компанії у 2023 році.

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Про це повідомляє пресслужба Kernel.

Це вже друга юридична перемога Kernel Holding S.A. над міноритарними акціонерами які подали низку безпідставних, на думку компанії, позовів, що стосуються рішення компанії про делістинг акцій із Варшавської фондової біржі, збільшення статутного капіталу у 2023 році та рішень загальних зборів акціонерів того ж року. Перше рішення на користь Kernel було винесено у грудні 2024 року.

Як зазначив директор юридичного департаменту Kernel Holding S.A. Артем Філіп’єв, рішення суду в Люксембурзі підтверджує правомірність дій Kernel Holding S.A. та високий рівень її корпоративних стандартів.

Деталі справи

В травні 2023 року агрохолдинг Kernel Holding S.A. подав заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі до Управління фінансового нагляду Польщі. На той час група компаній планувала завершити цей процес протягом одного місяця, і ще за місяць вивести свої акції з біржового ринку.

Kernel офіційно пояснив свій відхід з біржі відсутністю вигоди від подальшого перебування на Варшавському майданчику.

В травні Namsen Limited викупила близько 36% акцій холдингу, завдяки чому співвласник компанії Андрій Веревський збільшив свою частку до 74,05% і повернув контроль над групою компаній. У 2024-му міноритарії, які не погодились із таким розвитком подій, подали позов проти компанії, де оскаржували рішення ради директорів Kernel про делістинг.

27 листопада 2024-го компанія Kernel Holding S.A. виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

Про Kernel

Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

За 2023 фінансовий рік "Кернел" одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн. Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.