Суд отклонил иски миноритарных акционеров к Kernel: подробности дела

Люксембургский суд 28 марта 2025 года отказал в удовлетворении иска миноритарных акционеров, пытавшихся обжаловать решение агрохолдинга Kernel Holding SA и его основного акционера Namsen Limited о приостановлении решений совета директоров о выпуске акций компании в 2023 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Kernel.

Это уже вторая юридическая победа Kernel Holding SA над миноритарными акционерами подавших ряд безосновательных, по мнению компании, исков, касающихся решения компании о делистинге акций с Варшавской фондовой биржи, увеличении уставного капитала в 2023 году и решений общего собрания акционеров того же года. Первое решение в пользу Kernel было принято в декабре 2024 года.

Как отметил директор юридического департамента Kernel Holding SA Артем Филипьев, решение суда в Люксембурге подтверждает правомерность действий Kernel Holding SA и высокий уровень корпоративных стандартов.

Детали дела

В мае 2023 года агрохолдинг Kernel Holding SA подал заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи в Управление финансового надзора Польши. К этому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.

Kernel официально объяснил свой уход с биржи отсутствием выгод от дальнейшего пребывания на Варшавской площадке.

В мае Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний. В 2024-м миноритарии, не согласившиеся с таким развитием событий, подали иск против компании, где обжаловали решение совета директоров Kernel о делистинге.

27 ноября 2024 года компания Kernel Holding SA выиграла первый суд над группой миноритарных акционеров. Окружной суд Люксембурга вынес определение, согласно которому иски миноритариев были признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.