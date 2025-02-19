У метро Києва сповіщатимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання: деталі

Сьогодні, 19 лютого, у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих українців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що для вшанування пам’яті загиблих оголошення транслюватиметься на 19 станціях метрополітену, де це можливо технічно.

На тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. Загалом таких станцій 6: "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова". Тут та безпосередньо у вагонах розмістять друковані постери.

Крім того, КМДА також звернеться до власників рекламних засобів, що розміщені й у метрополітені, з проханням транслювати інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Так само щодня у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме відповідне звукове повідомлення.

"Зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде. Оголошення триватиме з 8:50 до 9:00 – у той момент, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Водій оголошуватиме її назву, нагадуватиме про хвилину мовчання та від’їжджатиме від зупинки. Рухомий склад курсуватиме за звичним розкладом", – наголосила виконувачка обов’язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско.

Зокрема, буде записано професійний аудіоролик, як і в метро. А там, де технічної можливості немає, пасажирам про хвилину мовчання нагадуватимуть інформаційні наліпки. При цьому пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту.

Нагадаємо, що в мобільному застосунку Київ Цифровий сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.

Раніше повідомлялося, що питання про відновлення руху Південним мостом для всіх киян буде винесено на наступне засідання Ради оборони Києва.