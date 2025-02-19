В метро Киева будут сообщать об общенациональной минуте молчания: детали

Сегодня, 19 февраля, в столичном метрополитене впервые прозвучало объявление, которое каждое утро будет напоминать об общенациональной минуте молчания для памяти погибших украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для памяти погибших объявление будет транслироваться на 19 станциях метрополитена, где это возможно технически.

На станциях подземки, где по техническим причинам невозможно транслировать объявления и отображать визуальную часть на мониторах или экранах, будут размещены информационные материалы. В целом таких станций 6: "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная". Здесь и непосредственно в вагонах разместят печатные постеры.

Кроме того, КГГА также обратится к владельцам размещенных и в метрополитене рекламных средств с просьбой транслировать информационные сообщения об общенациональной минуте молчания.

Так же каждый день в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев будет раздаваться соответствующее звуковое сообщение.

"Остановки пассажирского наземного транспорта специально для трансляции сообщения о минуте молчания не будет. Объявление будет продолжаться с 8:50 до 9:00 – в тот момент, когда транспорт будет на остановке. Водитель будет объявлять его название, будет напоминать о минуте молчания и отъезжать от остановки. Рухомый состав будет курсировать по привычному расписанию", — подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяна Тараско.

В частности, будет записан профессиональный аудиоролик, как и в метро. А там, где технической возможности нет, пассажирам минуту молчания будут напоминать информационные наклейки. При этом приоритетными остаются сообщения о сигнале воздушной тревоги и технические сообщения о номере и направлении маршрута.

Напомним, что в мобильном приложении Киев Цифровой оповещение об общенациональной минуте молчания появились еще 31 января 2025г. Желающие получать звуковые напоминания должны активировать эти оповещения в приложении.

Ранее сообщалось, что вопрос о возобновлении движения по Южному мосту для всех киевлян будет вынесен на следующее заседание Совета обороны Киева.