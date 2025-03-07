Uklon Innovative Boost: три українські стартапи отримали €40 000 на розвиток

Український сервіс таксі Uklon разом з Українським фондом стартапів (USF) визначили переможців конкурсу Uklon Innovative Boost, який підтримує технологічні компанії у сферах мобільності, логістики, доставки, розвитку розумних міст та підвищення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Мінцифри.

На фінальному етапі, Demo Day, десять стартапів представили свої розробки перед журі, до складу якого увійшли топменеджери Uklon, “Аврори” та Київстар. Загальний призовий фонд конкурсу становив €40 000, які розподілили між трьома фіналістами.

Хто переміг і чим займаються стартапи

Головний приз — €20 000 отримав GetOrder.Biz — інноваційна платформа для ресторанного бізнесу, яка автоматизує роботу з сервісами доставки їжі. Її головна перевага — виключення людського фактора при взаємодії з агрегаторами, що дозволяє значно знизити рівень помилок і підвищити ефективність процесу.

€10 000 здобув eBazar.ua — маркетплейс, що з'єднує мешканців міст з локальними фермерами та домогосподарствами. Платформа забезпечує доставку домашніх та сезонних продуктів безпосередньо від виробників, що сприяє розвитку місцевого бізнесу та популяризації органічних товарів.

€10 000 залучив Kateryna — сервіс особистої охорони, який працює через мобільний додаток. У разі небезпеки користувач може одним кліком викликати охоронну групу, яка швидко прибуде на місце події. В базі сервісу зареєстровано понад 1 500 мобільних охоронних груп по всій Україні, що робить його ефективним засобом для забезпечення безпеки.

Що ще отримають стартапи

Окрім грошової підтримки, Uklon надасть переможцям можливість тестувати свої рішення в реальних бізнес-процесах компанії.

Також стартапи отримають менторську підтримку від провідних спеціалістів галузі, нетворкінг з інвесторами та бізнес-партнерами та доступ до ресурсів і технологічних рішень Uklon.

Додамо, на початку березня технологічні компанії завдяки інвестиційному акселератору від UK-Ukraine TechBridge отримали шанс залучити мільйонні інвестиції для свого стартапу, який заснований чи має операційний зв’язок з Україною