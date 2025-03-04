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В Україні стартує відбір стартапів на інвестиційний акселератор від UK-Ukraine TechBridge

ділова зустріч, планшет
В Україні стартує відбір стартапів. Фото: minfin

Технологічні компанії завдяки інвестиційному акселератору від UK-Ukraine TechBridge мають шанс залучити мільйонні інвестиції для свого стартапу, який заснований чи має операційний зв’язок з Україною

Про це 4 березня повідомила Мінцифра.

"Шукаємо 20 українських технологічних компаній, які хочуть вийти на британський ринок та залучити кошти на масштабування. Минулого року учасники акселератора підняли $7,5 мільйонів інвестицій протягом пів року", — йдеться у повідомленні.

Інвестиційний компонент UK-Ukraine TechBridge має зміцнити зв'язки між британськими інвесторами та інноваційними українськими малими та середніми підприємствами, а також стимулювати взаємне зростання в обох країнах за допомогою загальної технологічної екосистеми.

Які можливості отримають компанії?

Мінцифра закликала реєструватися на UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator та отримати можливість представити свій продукт на щорічній конференції London Tech Week у Лондоні та познайомитися з британськими інвесторами.

Акселератор допоможе:

  • налагодити контакти з британськими інвесторами
  • познайомитися з британськими венчурними фондами
  • прокачати професійні скіли та отримати менторство від експертів; підготуватися до виходу на ринок Великої Британії
  • презентувати свій продукт на London Tech Week.

Умови участі

Технологічні компанії можуть податися на відбір, якщо їх стартап:

  • заснований чи має операційний зв’язок з Україною; працює у сферах AI, MedTech, Cybersecurity, EdTechта AgriTech. Другий пріоритет у відборі отримають проєкти у сферах FinTech, GreenTech, GovTech, DeepTech та Semiconductors
  • на ранніх стадіях розвиткупізній Pre-seed, Seed чи Series A та мають регулярний річний дохід від $100 тис. або місячний регулярний дохід, що зростає високими темпами; 
  • має запит на інвестиції $500 тис. — $5 млн із чіткою стратегією використання
  • загальний ринок від $1 млрд або сильна позиція в ніші.

Нагадаємо, українсько-чеський стартап Choice отримав 1 мільйон євро інвестицій від польського фонду Smartlink Partners. Фінансування здійснене у формі конвертованої позики (CLA) та стане частиною великого раунду А, який компанія наразі активно проводить.

Автор:
Тетяна Ковальчук