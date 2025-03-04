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В Україні стартує відбір стартапів на інвестиційний акселератор від UK-Ukraine TechBridge
Технологічні компанії завдяки інвестиційному акселератору від UK-Ukraine TechBridge мають шанс залучити мільйонні інвестиції для свого стартапу, який заснований чи має операційний зв’язок з Україною
Про це 4 березня повідомила Мінцифра.
"Шукаємо 20 українських технологічних компаній, які хочуть вийти на британський ринок та залучити кошти на масштабування. Минулого року учасники акселератора підняли $7,5 мільйонів інвестицій протягом пів року", — йдеться у повідомленні.
Інвестиційний компонент UK-Ukraine TechBridge має зміцнити зв'язки між британськими інвесторами та інноваційними українськими малими та середніми підприємствами, а також стимулювати взаємне зростання в обох країнах за допомогою загальної технологічної екосистеми.
Які можливості отримають компанії?
Мінцифра закликала реєструватися на UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator та отримати можливість представити свій продукт на щорічній конференції London Tech Week у Лондоні та познайомитися з британськими інвесторами.
Акселератор допоможе:
- налагодити контакти з британськими інвесторами;
- познайомитися з британськими венчурними фондами;
- прокачати професійні скіли та отримати менторство від експертів; підготуватися до виходу на ринок Великої Британії;
- презентувати свій продукт на London Tech Week.
Умови участі
Технологічні компанії можуть податися на відбір, якщо їх стартап:
- заснований чи має операційний зв’язок з Україною; працює у сферах AI, MedTech, Cybersecurity, EdTechта AgriTech. Другий пріоритет у відборі отримають проєкти у сферах FinTech, GreenTech, GovTech, DeepTech та Semiconductors;
- на ранніх стадіях розвитку — пізній Pre-seed, Seed чи Series A та мають регулярний річний дохід від $100 тис. або місячний регулярний дохід, що зростає високими темпами;
- має запит на інвестиції $500 тис. — $5 млн із чіткою стратегією використання;
- загальний ринок від $1 млрд або сильна позиція в ніші.
Нагадаємо, українсько-чеський стартап Choice отримав 1 мільйон євро інвестицій від польського фонду Smartlink Partners. Фінансування здійснене у формі конвертованої позики (CLA) та стане частиною великого раунду А, який компанія наразі активно проводить.