В Україні стартує відбір стартапів на інвестиційний акселератор від UK-Ukraine TechBridge

Технологічні компанії завдяки інвестиційному акселератору від UK-Ukraine TechBridge мають шанс залучити мільйонні інвестиції для свого стартапу, який заснований чи має операційний зв’язок з Україною

Про це 4 березня повідомила Мінцифра.

"Шукаємо 20 українських технологічних компаній, які хочуть вийти на британський ринок та залучити кошти на масштабування. Минулого року учасники акселератора підняли $7,5 мільйонів інвестицій протягом пів року", — йдеться у повідомленні.

Інвестиційний компонент UK-Ukraine TechBridge має зміцнити зв'язки між британськими інвесторами та інноваційними українськими малими та середніми підприємствами, а також стимулювати взаємне зростання в обох країнах за допомогою загальної технологічної екосистеми.

Які можливості отримають компанії?

Мінцифра закликала реєструватися на UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator та отримати можливість представити свій продукт на щорічній конференції London Tech Week у Лондоні та познайомитися з британськими інвесторами.

Акселератор допоможе:

налагодити контакти з британськими інвесторами ;

познайомитися з британськими венчурними фондами ;

прокачати професійні скіли та отримати менторство від експертів ; підготуватися до виходу на ринок Великої Британії ;

підготуватися до виходу на ринок Великої Британії презентувати свій продукт на London Tech Week .

Умови участі

Технологічні компанії можуть податися на відбір, якщо їх стартап:

заснований чи має операційний зв’язок з Україною ; працює у сферах AI , MedTech , Cybersecurity , EdTech та AgriTech . Другий пріоритет у відборі отримають проєкти у сферах FinTech, GreenTech, GovTech, DeepTech та Semiconductors ;

працює у сферах , , , та . Другий пріоритет у відборі отримають проєкти у сферах та на ранніх стадіях розвитку — пізній Pre-seed, Seed чи Series A та мають регулярний річний дохід від $100 тис . або місячний регулярний дохід , що зростає високими темпами ;

пізній чи та мають регулярний річний дохід від тис або місячний регулярний дохід що зростає високими темпами має запит на інвестиції $500 тис . — $5 млн із чіткою стратегією використання ;

тис млн із чіткою стратегією використання загальний ринок від $1 млрд або сильна позиція в ніші .

Нагадаємо, українсько-чеський стартап Choice отримав 1 мільйон євро інвестицій від польського фонду Smartlink Partners. Фінансування здійснене у формі конвертованої позики (CLA) та стане частиною великого раунду А, який компанія наразі активно проводить.