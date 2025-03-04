В Украине стартует отбор стартапов на инвестиционный акселератор от UK-Ukraine TechBridge

Технологические компании благодаря инвестиционному акселератору от UK-Ukraine TechBridge имеют шанс привлечь миллионные инвестиции для своего стартапа, основанного или имеющего операционную связь с Украиной.

Об этом 4 марта сообщила Минцифра.

"Ищем 20 украинских технологических компаний, которые хотят выйти на британский рынок и привлечь средства на масштабирование. В прошлом году участники акселератора подняли $7,5 миллиона инвестиций в течение полугода", — говорится в сообщении.

Инвестиционный компонент UK-Ukraine TechBridge должен укрепить связи между британскими инвесторами и инновационными украинскими малыми и средними предприятиями, а также стимулировать взаимный рост в обеих странах посредством общей технологической экосистемы.

Какие возможности получат компании?

Минцифра призвала регистрироваться на UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator и получить возможность представить свой продукт на ежегодной конференции London Tech Week в Лондоне и познакомиться с британскими инвесторами.

Акселератор поможет:

наладить контакты с британскими инвесторами ;

познакомиться с британскими венчурными фондами ;

прокачать профессиональные скилы и получить менторство от экспертов ; подготовиться к выходу на рынок Великобритании ;

подготовиться к выходу на рынок Великобритании презентовать свой продукт на London Tech Week .

Условия участия

Технологические компании могут пойти на отбор, если их стартап:

основан или имеет операционную связь с Украиной ; работает в сферах AI , MedTech , Cybersecurity , EdTech и AgriTech . Второй приоритет в отборе получат проекты в областях FinTech, GreenTech, GovTech, DeepTech и Semiconductors ;

работает в сферах , , , и . Второй приоритет в отборе получат проекты в областях и на ранних стадиях развития — поздний Pre-seed, Seed или Series A и имеют регулярный годовой доход от $100 тыс . или месячный регулярный доход , растущий высокими темпами ;

поздний или и имеют регулярный годовой доход от тыс или месячный регулярный доход растущий высокими темпами имеет запрос на инвестиции $500 тыс . — $5 млн с четкой стратегией использования ;

тыс млн с четкой стратегией использования общий рынок от $1 млрд или сильная позиция в нише .

Напомним, украинско-чешский стартап Choice получил 1 миллион евро инвестиций от польского фонда Smartlink Партнеры . Финансирование осуществлено в форме конвертируемого займа (CLA) и станет частью большого раунда А, который компания активно проводит.