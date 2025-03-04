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В Украине стартует отбор стартапов на инвестиционный акселератор от UK-Ukraine TechBridge
Технологические компании благодаря инвестиционному акселератору от UK-Ukraine TechBridge имеют шанс привлечь миллионные инвестиции для своего стартапа, основанного или имеющего операционную связь с Украиной.
Об этом 4 марта сообщила Минцифра.
"Ищем 20 украинских технологических компаний, которые хотят выйти на британский рынок и привлечь средства на масштабирование. В прошлом году участники акселератора подняли $7,5 миллиона инвестиций в течение полугода", — говорится в сообщении.
Инвестиционный компонент UK-Ukraine TechBridge должен укрепить связи между британскими инвесторами и инновационными украинскими малыми и средними предприятиями, а также стимулировать взаимный рост в обеих странах посредством общей технологической экосистемы.
Какие возможности получат компании?
Минцифра призвала регистрироваться на UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator и получить возможность представить свой продукт на ежегодной конференции London Tech Week в Лондоне и познакомиться с британскими инвесторами.
Акселератор поможет:
- наладить контакты с британскими инвесторами;
- познакомиться с британскими венчурными фондами;
- прокачать профессиональные скилы и получить менторство от экспертов; подготовиться к выходу на рынок Великобритании ;
- презентовать свой продукт на London Tech Week.
Условия участия
Технологические компании могут пойти на отбор, если их стартап:
- основан или имеет операционную связь с Украиной ; работает в сферах AI, MedTech, Cybersecurity, EdTech и AgriTech. Второй приоритет в отборе получат проекты в областях FinTech, GreenTech, GovTech, DeepTech и Semiconductors;
- на ранних стадиях развития — поздний Pre-seed, Seed или Series A и имеют регулярный годовой доход от $100 тыс. или месячный регулярный доход, растущий высокими темпами;
- имеет запрос на инвестиции $500 тыс. — $5 млн с четкой стратегией использования;
- общий рынок от $1 млрд или сильная позиция в нише.
Напомним, украинско-чешский стартап Choice получил 1 миллион евро инвестиций от польского фонда Smartlink Партнеры . Финансирование осуществлено в форме конвертируемого займа (CLA) и станет частью большого раунда А, который компания активно проводит.