Украинско-чешский стартап Choice привлек 1 миллион евро от польского фонда Smartlink Partners

Украинско-чешский стартап Choice, специализирующийся на цифровых решениях для ресторанов, получил 1 миллион евро инвестиций от польского фонда Smartlink Partners. Финансирование осуществлено в форме конвертируемого займа (CLA) и станет частью большого раунда А, который компания активно проводит.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Choice вышел на польский рынок три года назад и, несмотря на сильную конкуренцию, активно расширяет свое присутствие. На сегодняшний день в Польше зарегистрировано более 2000 ресторанов, использующих Choice, из которых 500+ являются платными пользователями. Польская команда стартапа насчитывает более 20 сотрудников.

Продукт полностью локализован для польского рынка и предлагает:

Техническую поддержку на польском, английском и украинском языках 24/7;

Интеграция с местными службами доставки и совместимость с польскими системами POS .

Благодаря этому рестораны могут эффективно внедрять цифровые решения в свою работу. Польша является одним из самых больших гастрорынков в Восточной Европе с примерно 60 000 ресторанов, и Choice планирует охватить 20% рынка в ближайшие годы.

Глобальный рост и крупные партнеры

Choice уже является лидером цифровых решений для HoReCa в Украине и Чехии, а также работает в Словакии, Эстонии, Латвии, Казахстане и Германии. В планах — выход на рынки Румынии, Венгрии и Грузии, а затем и расширение в Западную Европу.

Среди клиентов Choice в Польше – как независимые рестораны, так и крупные сети, в частности, Thai Wok, Sushi World, Pizza Factory, Osama Sushi, а также известный фудкорт Hala Koszyki.

Что разрабатывает Choice?

Стартап работает по модели SaaS (Software-as-a-Service) и предлагает ресторанам цифровизацию бизнеса:

Собственные вебсайты;

Системы онлайн-бронирования столиков ;

; QR-оплаты и мобильные заказы ;

; Программы лояльности ;

; Интеграция с Wolt, Bolt, Glovo и Uber Eats.

Общий объем инвестиций

За последний год Choice привлек 2,5 миллиона долларов в предыдущем инвестиционном раунде, в котором участвовали J&T Ventures, Reflex Capital и Presto Ventures. Общий объем инвестиций с момента основания стартапа достиг 4,5 миллиона долларов.

На сегодняшний день Choice является самой быстро растущей SaaS-компанией в сфере HoReCa в регионе, согласно рейтингу Sifted, и второй по размеру в Центрально-Восточной Европе. Компания уже достигла 3 миллионов долларов ARR (годового регулярного дохода) и приближается к безубыточности на текущих рынках.

Управляющий партнер Smartlink Partners Павел Шидловский отметил, что Choice доказал свою способность работать на международном уровне и имеет огромный потенциал.

"Мы ожидаем, что компания будет значительно масштабировать свой бизнес в ближайшие 24 месяца, поэтому решили инвестировать сейчас, а не ждать следующего раунда. Пример американской Toast Inc., которая генерирует более 1 миллиарда долларов квартального дохода, демонстрирует, насколько велик этот рынок", — сказал он.

Напомним, в декабре украинские стартапы привлекли более $1 миллиона инвестиций на AI Summit. Украинскую делегацию представили девять стартапов: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.ai, Metatable.ai, Bliss Brain и Byne.