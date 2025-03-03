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Украинско-чешский стартап Choice привлек 1 миллион евро от польского фонда Smartlink Partners
Украинско-чешский стартап Choice, специализирующийся на цифровых решениях для ресторанов, получил 1 миллион евро инвестиций от польского фонда Smartlink Partners. Финансирование осуществлено в форме конвертируемого займа (CLA) и станет частью большого раунда А, который компания активно проводит.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Choice вышел на польский рынок три года назад и, несмотря на сильную конкуренцию, активно расширяет свое присутствие. На сегодняшний день в Польше зарегистрировано более 2000 ресторанов, использующих Choice, из которых 500+ являются платными пользователями. Польская команда стартапа насчитывает более 20 сотрудников.
Продукт полностью локализован для польского рынка и предлагает:
- Техническую поддержку на польском, английском и украинском языках 24/7;
- Интеграция с местными службами доставки и совместимость с польскими системами POS .
Благодаря этому рестораны могут эффективно внедрять цифровые решения в свою работу. Польша является одним из самых больших гастрорынков в Восточной Европе с примерно 60 000 ресторанов, и Choice планирует охватить 20% рынка в ближайшие годы.
Глобальный рост и крупные партнеры
Choice уже является лидером цифровых решений для HoReCa в Украине и Чехии, а также работает в Словакии, Эстонии, Латвии, Казахстане и Германии. В планах — выход на рынки Румынии, Венгрии и Грузии, а затем и расширение в Западную Европу.
Среди клиентов Choice в Польше – как независимые рестораны, так и крупные сети, в частности, Thai Wok, Sushi World, Pizza Factory, Osama Sushi, а также известный фудкорт Hala Koszyki.
Что разрабатывает Choice?
Стартап работает по модели SaaS (Software-as-a-Service) и предлагает ресторанам цифровизацию бизнеса:
- Собственные вебсайты;
- Системы онлайн-бронирования столиков ;
- QR-оплаты и мобильные заказы ;
- Программы лояльности ;
- Интеграция с Wolt, Bolt, Glovo и Uber Eats.
Общий объем инвестиций
За последний год Choice привлек 2,5 миллиона долларов в предыдущем инвестиционном раунде, в котором участвовали J&T Ventures, Reflex Capital и Presto Ventures. Общий объем инвестиций с момента основания стартапа достиг 4,5 миллиона долларов.
На сегодняшний день Choice является самой быстро растущей SaaS-компанией в сфере HoReCa в регионе, согласно рейтингу Sifted, и второй по размеру в Центрально-Восточной Европе. Компания уже достигла 3 миллионов долларов ARR (годового регулярного дохода) и приближается к безубыточности на текущих рынках.
Управляющий партнер Smartlink Partners Павел Шидловский отметил, что Choice доказал свою способность работать на международном уровне и имеет огромный потенциал.
"Мы ожидаем, что компания будет значительно масштабировать свой бизнес в ближайшие 24 месяца, поэтому решили инвестировать сейчас, а не ждать следующего раунда. Пример американской Toast Inc., которая генерирует более 1 миллиарда долларов квартального дохода, демонстрирует, насколько велик этот рынок", — сказал он.
Напомним, в декабре украинские стартапы привлекли более $1 миллиона инвестиций на AI Summit. Украинскую делегацию представили девять стартапов: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.ai, Metatable.ai, Bliss Brain и Byne.