Українсько-чеський стартап Choice залучив 1 мільйон євро від польського фонду Smartlink Partners

Українсько-чеський стартап Choice, який спеціалізується на цифрових рішеннях для ресторанів, отримав 1 мільйон євро інвестицій від польського фонду Smartlink Partners. Фінансування здійснене у формі конвертованої позики (CLA) та стане частиною великого раунду А, який компанія наразі активно проводить.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Choice вийшов на польський ринок три роки тому та, попри сильну конкуренцію, активно розширює свою присутність. На сьогодні в Польщі зареєстровано понад 2000 ресторанів, що використовують Choice, з яких 500+ є платними користувачами. Польська команда стартапу вже налічує понад 20 співробітників.

Продукт повністю локалізований для польського ринку та пропонує:

Технічну підтримку польською, англійською та українською мовами 24/7;

Інтеграцію з місцевими службами доставки та сумісність із польськими POS-системами .

Завдяки цьому ресторани можуть ефективно впроваджувати цифрові рішення у свою роботу. Польща є одним із найбільших гастроринків у Східній Європі з приблизно 60 000 ресторанів, і Choice планує охопити 20% ринку в найближчі роки.

Глобальне зростання та великі партнери

Зазначається, що Choice уже є лідером цифрових рішень для HoReCa в Україні та Чехії, а також працює у Словаччині, Естонії, Латвії, Казахстані та Німеччині. У планах — вихід на ринки Румунії, Угорщини та Грузії, а згодом і розширення у Західну Європу.

Серед клієнтів Choice у Польщі – як незалежні ресторани, так і великі мережі, зокрема Thai Wok, Sushi World, Pizza Factory, Osama Sushi, а також відомий фудкорт Hala Koszyki.

Що розробляє Choice?

Стартап працює за моделлю SaaS (Software-as-a-Service) та пропонує ресторанам цифровізацію бізнесу:

Власні вебсайти;

Системи онлайн-бронювання столиків ;

; QR-оплати та мобільні замовлення ;

; Програми лояльності ;

; Інтеграцію з Wolt, Bolt, Glovo та Uber Eats.

Загальний обсяг інвестицій

За останній рік Choice залучив 2,5 мільйона доларів у попередньому інвестиційному раунді, в якому брали участь J&T Ventures, Reflex Capital та Presto Ventures. Загальний обсяг інвестицій з моменту заснування стартапу сягнув 4,5 мільйона доларів.

На сьогодні Choice є найшвидше зростаючою SaaS-компанією в сфері HoReCa у регіоні, згідно з рейтингом Sifted, та другою за розміром у Центрально-Східній Європі. Компанія вже досягла 3 мільйони доларів ARR (річного регулярного доходу) та наближається до беззбитковості на поточних ринках.

Керуючий партнер Smartlink Partners Павел Шидловський, зазначив, що Choice довів свою здатність працювати на міжнародному рівні та має величезний потенціал.

"Ми очікуємо, що компанія значно масштабуватиме свій бізнес у найближчі 24 місяці, тому вирішили інвестувати зараз, а не чекати наступного раунду. Приклад американської Toast Inc., яка генерує понад 1 мільярд доларів квартального доходу, демонструє, наскільки великим є цей ринок", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні українські стартапи залучили понад $1 мільйон інвестицій на AI Summit. Українську делегацію представили дев'ять стартапів: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.ai, Metatable.ai, Bliss Brain і Byne.