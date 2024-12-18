Українські стартапи залучили понад $1 мільйон інвестицій на AI Summit

Українська делегація представила свою техекосистему на найбільшій світовій технологічній конференції зі штучного інтелекту — AI Summit 2024.

Про це повідомляє Мінцифри.

Участь у заході стала важливим етапом для розвитку українських стартапів та залучення інвестицій в інноваційні проєкти.

Українську делегацію на AI Summit представили дев'ять стартапів: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.ai, Metatable.ai, Bliss Brain і Byne.

Їхні інноваційні проєкти були продемонстровані інвесторам та експертам, що значно розширило можливості для масштабування бізнесу.

Ключові результати:

Понад $1 мільйон інвестицій українські стартапи залучать за попередніми домовленостями.

20+ нових B2B-клієнтів отримали українські технологічні компанії.

Стартап Crosscheck здобув перемогу в конкурсі AI Accelerator Competition, що гарантує участь у AI Summit 2025.

Bliss Brain увійшов до топ-3 фіналістів пітчингу серед 20 відібраних команд.

Встановлено партнерські контакти з такими гігантами, як MunichRE VC Fund, World Bank Group, 1infinity ventures, Endeavor Venture Group, Trustvector та іншими.

Повідомляється, що захід також став майданчиком для промоції українського ІТ-сектору. Організовані делегацією заходи зібрали понад 150 гостей, серед яких інвестори та місцеві лідери індустрії.

Нагадаємо, на початку грудня п’ять найкращих проєктів отримали гранти на загальну суму понад 5,8 мільйона гривень для розвитку та масштабування завдяки програмі Open Data Accelerator.

Варто додати, що до 2030 року Україна планує ввійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням технології штучного інтелекту і заручилася підтримкою компанії Meta на цьому шляху.