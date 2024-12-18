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Украинские стартапы привлекли более $1 миллиона инвестиций на AI Summit
Украинская делегация представила свою техекосистему на крупнейшей мировой технологической конференции по искусственному интеллекту – AI Summit 2024.
Об этом сообщает Минцифры.
Участие в мероприятии стало важным этапом развития украинских стартапов и привлечения инвестиций в инновационные проекты.
Украинскую делегацию на AI Summit представили девять стартапов: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.ai, Metatable.ai, Bliss Brain и Byne.
Их инновационные проекты были продемонстрированы инвесторам и экспертам, что значительно расширило возможности масштабирования бизнеса.
Ключевые результаты:
- Более $1 миллиона инвестиций украинские стартапы привлекут по предварительным договоренностям.
- 20+ новых B2B-клиентов получили украинские технологические компании.
- Стартап Crosscheck одержал победу в конкурсе AI Accelerator Competition, гарантирующем участие в AI Summit 2025 .
- Bliss Brain вошел в топ-3 финалистов питчинга среди 20 отобранных команд.
- Установлены партнерские контакты с такими гигантами, как MunichRE VC Fund, World Bank Group, 1infinity ventures, Endeavor Venture Group, Trustvector и другими.
Сообщается, что мероприятие также стало площадкой для продвижения украинского ИТ-сектора. Организованные делегацией мероприятия собрали более 150 гостей, включая инвесторов и местных лидеров индустрии.
Напомним, в начале декабря пять лучших проектов получили гранты на общую сумму более 5,8 миллионов гривен для развития и масштабирования благодаря программе Open Data Accelerator.
Стоит добавить, что к 2030 году Украина планирует войти в топ-3 страны мира по разработке и внедрению технологии. искусственного интеллекта и заручилась поддержкой компании Meta на этом пути.