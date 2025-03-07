Uklon Innovative Boost: три украинских стартапа получили €40 000 на развитие

Украинский сервис такси Uklon вместе с Украинским фондом стартапов (USF) определили победителей конкурса Uklon Innovative Boost, поддерживающего технологические компании в сферах мобильности, логистики, доставки, развития умных городов и повышения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает Минцифры.

На финальном этапе, Demo Day, десять стартапов представили свои разработки перед жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры Uklon, "Авроры" и Киевстар. Общий призовой фонд конкурса составлял 40 000 евро, которые распределили между тремя финалистами.

Кто победил и чем занимаются стартапы

Главный приз – €20 000 получил GetOrder.Biz – инновационная платформа для ресторанного бизнеса, автоматизирующая работу с сервисами доставки еды. Ее главное преимущество – исключение человеческого фактора при взаимодействии с агрегаторами, что позволяет значительно снизить уровень ошибок и повысить эффективность процесса.

€10 000 получил eBazar.ua – маркетплейс, соединяющий жителей городов с локальными фермерами и домохозяйствами. Платформа обеспечивает доставку домашних и сезонных продуктов непосредственно от производителей, что способствует развитию местного бизнеса и популяризации органических товаров.

€10 000 привлек K ateryna – сервис личной охраны, работающий через мобильное приложение. В случае опасности пользователь может одним щелчком вызвать охранную группу, которая быстро прибудет на место происшествия. В базе сервиса зарегистрировано более 1500 мобильных охранных групп по всей Украине, что делает его эффективным средством для обеспечения безопасности.

Что еще получат стартапы

Помимо денежной поддержки, Uklon предоставит победителям возможность тестировать свои решения в реальных бизнес-процессах компании.

Также стартапы получат менторскую поддержку от ведущих специалистов отрасли, нетворкинг с инвесторами и бизнес-партнерами и доступ к ресурсам и технологическим решениям Uklon.

Добавим, в начале марта технологические компании благодаря инвестиционному акселератору от UK-Ukraine TechBridge получили шанс привлечь миллионные инвестиции для своего стартапа, основанного или имеющего операционную связь с Украиной.