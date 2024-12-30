В Україні планують продати 200 тисяч легальних ялинок до кінця року

Лісові господарства України цьогоріч виростили понад 1 мільйон хвойних дерев на спеціальних плантаціях, проте продажі новорічних ялинок суттєво скоротилися у порівнянні з довоєнними часами.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Згідно з даними Державного агентства лісових ресурсів, до кінця 2024 року лісгоспи планують реалізувати близько 200 тисяч легальних новорічних дерев.

Вже на початок грудня було продано 44,5 тисячі дерев. Проте, у порівнянні з 2021 роком, коли лісгоспи виростили 2,05 мільйона хвойних дерев, цьогорічні обсяги майже удвічі менші — 1,07 мільйона.

Більшість вирощених дерев — це сосни (52%) і ялинки (44%), решта 4,5% — інші породи хвойних.

Найбільше дерев для продажу цього року виростили у Вінницькій та Житомирській областях — на них припадає відповідно 20% і 16% загального обсягу.

Найдорожчі ялинки продаються на Закарпатті, де їхня середня ціна сягає 918 гривень. Найдешевші — у Харківській області, із середньою ціною 92 гривні.

Ціни та попит на ялинки

Середня закупівельна вартість ялинки в Україні наразі становить 154 гривні, що на 15% більше, ніж минулого року, та у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році. Попит на новорічні дерева помітно знизився з початку повномасштабного вторгнення, коли у 2022 році продали лише 206 тисяч дерев порівняно з 445 тисячами у 2021-му.

Станом на 9 грудня 2024 року в Україні зафіксовано 402 випадки незаконної вирубки новорічних дерев. Це вдвічі більше, ніж за весь попередній сезон.

Для боротьби з нелегальними рубками кожне легальне дерево маркується етикеткою або биркою-стяжкою з індивідуальним номером і штрих-кодом, які можна перевірити у Системі електронного обліку деревини.

Нагадаємо, Державні лісгоспи почали продаж новорічних ялинок 3 грудня, ціни на які в середньому становлять 135 грн за метр. Термін вирощування складає 4-8 років.