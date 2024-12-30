В Украине планируют продать 200 тысяч легальных елок до конца года

Лесные хозяйства Украины в этом году вырастили более 1 миллиона хвойных деревьев на специальных плантациях, однако продажи новогодних елок существенно сократились по сравнению с довоенными временами.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Согласно данным Государственного агентства лесных ресурсов, к концу 2024 года лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч легальных новогодних деревьев.

Уже к началу декабря было продано 44,5 тысяч деревьев. Однако по сравнению с 2021 годом, когда лесхозы вырастили 2,05 миллиона хвойных деревьев, нынешние объемы почти вдвое меньше — 1,07 миллиона.

Большинство выращенных деревьев – это сосны (52%) и елки (44%), остальные 4,5% – другие породы хвойных.

Больше деревьев для продажи в этом году вырастили в Винницкой и Житомирской областях — на них приходится соответственно 20% и 16% общего объема.

Самые дорогие елки продаются в Закарпатье, где их средняя цена достигает 918 гривен. Самые дешевые – в Харьковской области, со средней ценой 92 гривны.

Цены и спрос на елки

Средняя закупочная стоимость елки в Украине составляет 154 гривны, что на 15% больше, чем в прошлом году, и в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Спрос на новогодние деревья заметно снизился с начала полномасштабного вторжения, когда в 2022 году было продано только 206 тысяч деревьев по сравнению с 445 тысячами в 2021-м.

По состоянию на 9 декабря 2024 года в Украине зафиксировано 402 случая незаконной вырубки новогодних деревьев. Это вдвое больше, чем за весь предыдущий сезон.

Для борьбы с нелегальными рубками каждое легальное дерево маркируется этикеткой или биркой стяжкой с индивидуальным номером и штрих-кодом, которые можно проверить в Системе электронного учета древесины.

Напомним, Государственные лесхозы начали продажу новогодних елок 3 декабря, цены на которые в среднем составляют 135 грн. за метр. Срок выращивания составляет 4-8 лет.