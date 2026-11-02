Вільна торгівля запрацювала: Україна і Туреччина націлилися на $10 млрд товарообігу

Україна і Туреччина планують наростити двосторонній товарообіг до $10 млрд. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що набуття чинності угодою про вільну торгівлю з 1 жовтня стало важливим кроком до досягнення цієї мети.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

"Набуття чинності угоди про вільну торгівлю з 1 жовтня, яка була підписана між нашими країнами у 2022 році, стало важливим кроком для наших двосторонніх економічних і торговельних відносин. Ця угода наблизила нас ще на один крок до нашої мети – досягти товарообігу в розмірі $10 млрд", – заявив Ердоган під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Турецький президент також підтвердив підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, назвавши її стратегічним партнером Туреччини.

Турецький бізнес планує долучатися до відбудови України

Ердоган наголосив, що турецькі компанії, які продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну, у майбутньому можуть зробити вагомий внесок у відбудову країни.

Зеленський своєю чергою заявив, що набуття чинності угодою відкриває нові можливості для українського та турецького бізнесу. Сторони також готують спільні промислові та інші економічні проєкти.

Окремо президенти обговорили співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури.

Нагадаємо, угода про вільну торгівлю між країнами набула чинності 1 жовтня. Українські експортери вже можуть користуватися передбаченими нею тарифними преференціями, тоді як пільговий режим для імпорту товарів турецького походження в Україну почне діяти з 1 січня 2027 року. Для отримання митних пільг компаніям необхідно підтверджувати походження товарів.