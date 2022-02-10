Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

Коболев получил от "Нафтогаза" более 500 млн гривен и хочет еще, — политолог

Коболев получил от "Нафтогаза" более 500 млн гривен и хочет еще, — политолог
Андрей Коболев. Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Премия бывшего главы “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева за Стокгольмский арбитраж более 500 млн гривен, но экс-руководитель НАК считает, что это мало. Об этом в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий. 

"Неделю назад у него были обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд гривен. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что "Нафтогаз" ему недоплатил", — пишет Голобуцкий. 

Он также напомнил, что премия Коболева была  из двух частей. По первой части идет расследование НАБУ. "Деньги он хранит у мамы в США — боится, что в Украине их арестуют", — пишет эксперт.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев свою премию, полученную в 2018 году за Стокгольмский арбитраж, перевел в США на имя своей матери, чтобы избежать риска ареста счетов по открытым против него делам. 

НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджменту "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК — злоупотребление служебным положением.