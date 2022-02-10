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Коболев получил от "Нафтогаза" более 500 млн гривен и хочет еще, — политолог
Премия бывшего главы “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева за Стокгольмский арбитраж более 500 млн гривен, но экс-руководитель НАК считает, что это мало. Об этом в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.
"Неделю назад у него были обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд гривен. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что "Нафтогаз" ему недоплатил", — пишет Голобуцкий.
Он также напомнил, что премия Коболева была из двух частей. По первой части идет расследование НАБУ. "Деньги он хранит у мамы в США — боится, что в Украине их арестуют", — пишет эксперт.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев свою премию, полученную в 2018 году за Стокгольмский арбитраж, перевел в США на имя своей матери, чтобы избежать риска ареста счетов по открытым против него делам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджменту "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК — злоупотребление служебным положением.