Коболев получил от "Нафтогаза" более 500 млн гривен и хочет еще, — политолог

Премия бывшего главы “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева за Стокгольмский арбитраж более 500 млн гривен, но экс-руководитель НАК считает, что это мало. Об этом в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Неделю назад у него были обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд гривен. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что "Нафтогаз" ему недоплатил", — пишет Голобуцкий.

Он также напомнил, что премия Коболева была из двух частей. По первой части идет расследование НАБУ. "Деньги он хранит у мамы в США — боится, что в Украине их арестуют", — пишет эксперт.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев свою премию, полученную в 2018 году за Стокгольмский арбитраж, перевел в США на имя своей матери, чтобы избежать риска ареста счетов по открытым против него делам.

НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджменту "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК — злоупотребление служебным положением.