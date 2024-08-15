Кожен третій звіт політичних партій містить порушення: результати перевірок НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у кожному третьому звіті політичних партій за період 2020 – 1 квартал 2024 року. Всього звітували понад 230 політичних партій із 379 зареєстрованих. Про це йдеться на сайті агентства.

НАЗК провело перевірку всіх поданих звітів, яких налічувалося 1 236, включаючи 37 звітів від чотирьох парламентських партій. Слід зазначити, що ці партії отримали приблизно 2,4 мільярда гривень з державного бюджету.

Перевірені звіти охоплюють наступні періоди:

123 звіти за 2020 рік (квартальні або річні),

330 звітів за 2021 рік (квартальні або річні),

280 звітів за 2022 рік (квартальні або річні),

296 звітів за 2023 рік (квартальні або річні),

207 звітів за перший та другий квартали 2024 року.

За результатами перевірки було встановлено порушення в 466 звітах, що становить приблизно третину всіх перевірених звітів.

Основні порушення включають внески від фіктивних донорів, які, згідно з даними Державної податкової служби України, не мали доходів у відповідні періоди, співпрацю із сумнівними суб'єктами, а також встановлення операцій "на папері". Додатково було виявлено невідображення реальних розмірів внесків і витрат у звітах.

Також НАЗК нагадує, що неподання звітів місцевих організацій політичної партії, які мають статус юридичної особи, та невідображення інформації про всі місцеві організації у звітах є порушенням порядку подання звітності.

Аналогічно, не відображення в звітах відомостей про оплату адміністративного збору за реєстрацію змін до відомостей про політичну партію і її місцеві організації також є порушенням.

Загалом результатами перевірок станом на 10 серпня 2024 року НАЗК склало 81 протокол про адміністративні правопорушення, зокрема:

56 протоколів за неподання звітів політичних партій (ст. 212-21 КУпАП),

21 протокол за порушення порядку подання звітів (ст. 212-21 КУпАП),

3 протоколи за порушення порядку надання або отримання внесків на підтримку політичної партії (ст. 212-15 КУпАП),

1 протокол за ненадання інформації або документів, а також за порушення встановлених законом строків їх подання (ст. 188-46 КУпАП).

Крім того, відомство готує матеріали для складання понад 300 протоколів про адміністративні правопорушення.

Крім цього, НАЗК направило до правоохоронних органів 9 повідомлень про можливі кримінальні порушення, пов'язані з незаконним фінансуванням політичних партій, коли внески робили особи чи компанії, які не мали на це права.



Під підозрою опинилися такі партії, як “Слуга народу”, “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”, “Європейська солідарність”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Блок Кернеса – Успішний Харків!” та “Всеукраїнське об'єднання “Платформа Громад”.

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