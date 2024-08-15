Каждый третий отчет политических партий содержит нарушения: результаты проверок НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий за период 2020 – 1 квартал 2024 года. Всего отчитывалось более 230 политических партий из 379 зарегистрированных. Об этом говорится на сайте агентства.

НАПК провело проверку всех представленных отчетов, которых насчитывалось 1 236, включая 37 отчетов от четырех парламентских партий. Следует отметить, что эти партии получили около 2,4 миллиарда гривен из государственного бюджета.

Проверенные отчеты охватывают следующие периоды:

123 отчета за 2020 год (квартальные или годовые),

330 отчетов за 2021 год (квартальные или годовые),

280 отчетов за 2022 год (квартальные или годовые),

296 отчетов за 2023 год (квартальные или годовые),

207 отчетов за первый и второй кварталы 2024 года.

По результатам проверки были установлены нарушения в 466 отчетах, что составляет примерно треть всех проверенных отчетов.

Основные нарушения включают взносы от фиктивных доноров, которые согласно данным Государственной налоговой службы Украины, не имели доходов в соответствующие периоды, сотрудничество с сомнительными субъектами, а также установление операций "на бумаге". Дополнительно было обнаружено неотражение реальных размеров взносов и расходов в отчетах.

Также НАПК напоминает, что неподача отчетов местных организаций политической партии, имеющих статус юридического лица, и неотражение информации обо всех местных организациях в отчетах является нарушением порядка представления отчетности.

Аналогично, не отражение в отчетах сведений об оплате административного сбора за регистрацию изменений в сведения о политической партии и ее местных организациях также является нарушением.

Всего результатами проверок по состоянию на 10 августа 2024 года НАПК составил 81 протокол об административных правонарушениях, в частности:

56 протоколов за непредставление отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП),

21 протокол за нарушение порядка представления отчетов (ст. 212-21 КУоАП),

3 протокола за нарушение порядка предоставления или получения взносов в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП),

1 протокол за непредоставление информации или документов, а также за нарушение установленных законом сроков их представления (ст. 188-46 КУоАП).

Кроме того, ведомство готовит материалы для составления более 300 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме этого, НАПК направило в правоохранительные органы 9 уведомлений о возможных уголовных нарушениях, связанных с незаконным финансированием политических партий, когда взносы делали лица или компании, не имевшие на это права.



Под подозрением оказались такие партии, как "Слуга народа", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За життя", "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" и Всеукраинское объединение "Платформа Громад".

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