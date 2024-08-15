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Каждый третий отчет политических партий содержит нарушения: результаты проверок НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий за период 2020 – 1 квартал 2024 года. Всего отчитывалось более 230 политических партий из 379 зарегистрированных. Об этом говорится на сайте агентства.
НАПК провело проверку всех представленных отчетов, которых насчитывалось 1 236, включая 37 отчетов от четырех парламентских партий. Следует отметить, что эти партии получили около 2,4 миллиарда гривен из государственного бюджета.
Проверенные отчеты охватывают следующие периоды:
- 123 отчета за 2020 год (квартальные или годовые),
- 330 отчетов за 2021 год (квартальные или годовые),
- 280 отчетов за 2022 год (квартальные или годовые),
- 296 отчетов за 2023 год (квартальные или годовые),
- 207 отчетов за первый и второй кварталы 2024 года.
По результатам проверки были установлены нарушения в 466 отчетах, что составляет примерно треть всех проверенных отчетов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Основные нарушения включают взносы от фиктивных доноров, которые согласно данным Государственной налоговой службы Украины, не имели доходов в соответствующие периоды, сотрудничество с сомнительными субъектами, а также установление операций "на бумаге". Дополнительно было обнаружено неотражение реальных размеров взносов и расходов в отчетах.
Также НАПК напоминает, что неподача отчетов местных организаций политической партии, имеющих статус юридического лица, и неотражение информации обо всех местных организациях в отчетах является нарушением порядка представления отчетности.
Аналогично, не отражение в отчетах сведений об оплате административного сбора за регистрацию изменений в сведения о политической партии и ее местных организациях также является нарушением.
Всего результатами проверок по состоянию на 10 августа 2024 года НАПК составил 81 протокол об административных правонарушениях, в частности:
- 56 протоколов за непредставление отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП),
- 21 протокол за нарушение порядка представления отчетов (ст. 212-21 КУоАП),
- 3 протокола за нарушение порядка предоставления или получения взносов в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП),
- 1 протокол за непредоставление информации или документов, а также за нарушение установленных законом сроков их представления (ст. 188-46 КУоАП).
Кроме того, ведомство готовит материалы для составления более 300 протоколов об административных правонарушениях.
Кроме этого, НАПК направило в правоохранительные органы 9 уведомлений о возможных уголовных нарушениях, связанных с незаконным финансированием политических партий, когда взносы делали лица или компании, не имевшие на это права.
Под подозрением оказались такие партии, как "Слуга народа", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа — За життя", "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" и Всеукраинское объединение "Платформа Громад".
Источник фото: ua.depositphotos.com