Партии "Голос" прекратили финансирование: в чем причина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения более чем на 4,725 млн грн в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и финансовых обязательствах за III-IV кварталы 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проанализировав отчет за 3-й квартал, ведомство выяснило, что партия "Голос" оформила договоры о предоставлении услуг с ООО "Мейнтис" на 1 млн. грн. Среди указанных услуг - устные консультации представителей партии по практическим аспектам применения избирательного кодекса, устные юридические консультации членов участковых избирательных комиссий на местных выборах относительно избирательного процесса, проверка правильности заполнения документов для наблюдателей на местных выборах 25 октября 2020 и т.д.

"Но указанное общество не предоставляло партии этих услуг. Это подтверждают, в частности материалы, полученные от органов государственной власти (Государственного бюро расследований, Государственной налоговой службы Украины), информационных баз данных, а следовательно, информация недостоверна", - отмечают в НАПК.

Так, с двумя физическими лицами-предпринимателями партия заключила договоры на 274 тыс. грн с недостоверными сведениями, в частности номерами законопроектов, которые на момент заключения договоров еще не были зарегистрированы в Верховной Раде.

"Эти нарушения являются основанием для остановки государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения причин выявленного нарушения", - отмечают в ведомстве.

В отчете за четвертый квартал 2020 года НАПК обнаружило, что партия "Голос" снова оформила договоры с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн, а киевская городская территориальная организация "Голоса" оформила договор для предоставления услуг более чем на 2 млн 452 тыс. 500 грн .

В этом случае указанное общество не предоставило партии услуг.

"Таким образом, в отчете указаны недостоверные сведения на общую сумму свыше 3 млн 452 тыс. 500 грн. То есть, за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн", - заявило НОК.

Соответствующие материалы НАПК направило в Государственное бюро расследований.

Кроме того, в отчете установлены другие нарушения и недостатки, не связанные с недостоверностью сведений.

Ранее НАПК уже останавливало финансирование "Голоса" из-за недостоверных сведений в отчете за II квартал 2020 года о расходах более 1,3 млн грн в пользу ряда физических лиц-предпринимателей.

"Уже после возобновления долга отчетности партия подала в НАПК уточняющие документы, которыми предусмотрено урегулирование отношений с указанными контрагентами и НАПК вернуло финансирование", - сообщило агентство.

В 2020 году из-за нарушений в отчетах НАПК останавливало финансирование партии "Батьківщина" и "Голоса", а в 2021 году - партии "Слуга народа". После устранения партиями нарушений НАПК возобновляло их финансирование.