В НАПК создали отдельное подразделение, которое будет заниматься проверкой деклараций госслужащих

Отныне меры финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (сотрудников разведывательных органов и лиц, занимающих должности, связанные с государственной тайной) в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) будет осуществлять отдельное подразделение.

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Об этом сообщила пресс-служба органа.

Отмечается, что решение о создании самостоятельного подразделения – Отдела осуществления мер финансового контроля в отношении отдельных категорий лиц – принято во исполнение рекомендаций по результатам внешней независимой оценки деятельности НАПК.

"Это должно повысить эффективность финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (лиц, определенных в ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции"). Речь идет о проведении мониторинга образа жизни, полных проверок деклараций и контроля за своевременностью их представления", - рассказали в пресс-службе.

Подразделение внутреннего контроля НАПК, которое ранее выполняло эти функции, сосредоточится на задачах обеспечения добродетели работников Агентства и других функциях, предусмотренных законом.

Также в соответствии с рекомендациями внешнего независимого аудита в НАПК решили разделить функции внутреннего контроля и предотвращения коррупции в Агентстве.

Для этого в структуре НАПК создали отдельный сектор по предотвращению коррупции. Он будет организовывать работу по оценке коррупционных рисков в деятельности Агентства и подготовке мер по их устранению, координировать реализацию антикоррупционной программы НАПК.

Напомним, до 12 октября 2024 года НАПК планирует ввести функцию частичного автозаполнения деклараций.

Добавим, что в "Дії" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи.

Возобновление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения по немедленному открытию доступа к Реестру деклараций, но с особенностями относительно определенных групп граждан.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.

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