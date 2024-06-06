- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
В НАПК создали отдельное подразделение, которое будет заниматься проверкой деклараций госслужащих
Отныне меры финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (сотрудников разведывательных органов и лиц, занимающих должности, связанные с государственной тайной) в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) будет осуществлять отдельное подразделение.
Об этом сообщила пресс-служба органа.
Отмечается, что решение о создании самостоятельного подразделения – Отдела осуществления мер финансового контроля в отношении отдельных категорий лиц – принято во исполнение рекомендаций по результатам внешней независимой оценки деятельности НАПК.
"Это должно повысить эффективность финансового контроля в отношении специальных категорий декларантов (лиц, определенных в ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции"). Речь идет о проведении мониторинга образа жизни, полных проверок деклараций и контроля за своевременностью их представления", - рассказали в пресс-службе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Подразделение внутреннего контроля НАПК, которое ранее выполняло эти функции, сосредоточится на задачах обеспечения добродетели работников Агентства и других функциях, предусмотренных законом.
Также в соответствии с рекомендациями внешнего независимого аудита в НАПК решили разделить функции внутреннего контроля и предотвращения коррупции в Агентстве.
Для этого в структуре НАПК создали отдельный сектор по предотвращению коррупции. Он будет организовывать работу по оценке коррупционных рисков в деятельности Агентства и подготовке мер по их устранению, координировать реализацию антикоррупционной программы НАПК.
Напомним, до 12 октября 2024 года НАПК планирует ввести функцию частичного автозаполнения деклараций.
Добавим, что в "Дії" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи.
Возобновление декларирования в Украине
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.
В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения по немедленному открытию доступа к Реестру деклараций, но с особенностями относительно определенных групп граждан.
Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.
Фото: ua.depositphotos.com