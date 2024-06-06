У НАЗК створили окремий підрозділ, який займатиметься перевіркою декларацій держслужбовців

Відтепер заходи фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею) в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснюватиме окремий підрозділ.

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Про це повідомила пресслужба органу.

Зазначається, що рішення про створення самостійного підрозділу – Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб – ухвалено на виконання рекомендацій за результатами зовнішньої незалежної оцінки діяльності НАЗК.

"Це має підвищити ефективність фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (осіб, визначених у ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"). Йдеться про проведення моніторингу способу життя, повних перевірок декларацій та контролю за своєчасністю їх подання", - розповіли у пресслужбі.

Підрозділ внутрішнього контролю НАЗК, який раніше виконував ці функції, зосередиться на завданнях щодо забезпечення доброчесності працівників Агентства та інших функціях, передбачених законом.

Також відповідно до рекомендацій зовнішнього незалежного аудиту в НАЗК вирішили розділити функції внутрішнього контролю та запобігання корупції в Агентстві.

Для цього в структурі НАЗК створили окремий сектор з питань запобігання корупції. Він організовуватиме роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства та підготовки заходів для їх усунення, координуватиме реалізацію антикорупційної програми НАЗК.

Нагадаємо, до 12 жовтня 2024 року НАЗК планує запровадити функцію часткового автозаповнення декларацій.

Додамо, що в "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Декларанти можуть сформувати довідку "Дані для декларації" за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.

Фото: ua.depositphotos.com