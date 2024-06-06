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У НАЗК створили окремий підрозділ, який займатиметься перевіркою декларацій держслужбовців
Відтепер заходи фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (співробітників розвідувальних органів та осіб, які обіймають посади, пов’язані з державною таємницею) в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснюватиме окремий підрозділ.
Про це повідомила пресслужба органу.
Зазначається, що рішення про створення самостійного підрозділу – Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб – ухвалено на виконання рекомендацій за результатами зовнішньої незалежної оцінки діяльності НАЗК.
"Це має підвищити ефективність фінансового контролю стосовно спеціальних категорій декларантів (осіб, визначених у ст. 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"). Йдеться про проведення моніторингу способу життя, повних перевірок декларацій та контролю за своєчасністю їх подання", - розповіли у пресслужбі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Підрозділ внутрішнього контролю НАЗК, який раніше виконував ці функції, зосередиться на завданнях щодо забезпечення доброчесності працівників Агентства та інших функціях, передбачених законом.
Також відповідно до рекомендацій зовнішнього незалежного аудиту в НАЗК вирішили розділити функції внутрішнього контролю та запобігання корупції в Агентстві.
Для цього в структурі НАЗК створили окремий сектор з питань запобігання корупції. Він організовуватиме роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Агентства та підготовки заходів для їх усунення, координуватиме реалізацію антикорупційної програми НАЗК.
Нагадаємо, до 12 жовтня 2024 року НАЗК планує запровадити функцію часткового автозаповнення декларацій.
Додамо, що в "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Декларанти можуть сформувати довідку "Дані для декларації" за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.
Відновлення декларування в Україні
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.
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