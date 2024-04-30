Українці задекларували 80 млрд грн доходів

Українці подали більше 120 тисяч декларацій про доходи у 2023 році на понад 80 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На сьогодні за 2023 рік подано вже більше 120 тис. декларацій про доходи. Це на 15 тис. більше, ніж минулого року", – зазначив він.

Гетманцев додав, що українці вже задекларували доходів на суму понад 80 млрд грн.

За словами нардепа, до кінця подання декларацій залишився один день – до 1 травня.

В Україні зросла кількість мільйонерів

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень.

Як повідомив Гетманцев, разом з тим, на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особа.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", - констатував нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Згідно з нею, доходи гаранта та членів його родини минулого року становили 12,42 млн грн.

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