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Украинцы задекларировали 80 млрд грн доходов
Украинцы подали более 120 тысяч деклараций о доходах в 2023 году более чем на 80 млрд грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"На сегодняшний день за 2023 год подано уже более 120 тыс. деклараций о доходах. Это на 15 тыс. больше, чем в прошлом году", – отметил он.
Гетманцев добавил, что украинцы уже задекларировали доходы на сумму более 80 млрд грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам нардепа, до конца подачи деклараций остался один день – до 1 мая.
В Украине выросло количество миллионеров
В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд. гривен.
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.
Как сообщил Гетманцев, вместе с тем на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подал 12374 человек.
"Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека", - констатировал нардеп.
Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно ей, доходы гаранта и членов его семьи в прошлом году составили 12,42 млн грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com