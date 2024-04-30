Украинцы задекларировали 80 млрд грн доходов

Украинцы подали более 120 тысяч деклараций о доходах в 2023 году более чем на 80 млрд грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"На сегодняшний день за 2023 год подано уже более 120 тыс. деклараций о доходах. Это на 15 тыс. больше, чем в прошлом году", – отметил он.

Гетманцев добавил, что украинцы уже задекларировали доходы на сумму более 80 млрд грн.

По словам нардепа, до конца подачи деклараций остался один день – до 1 мая.

В Украине выросло количество миллионеров

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд. гривен.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

Как сообщил Гетманцев, вместе с тем на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подал 12374 человек.

"Таким образом, количество миллионеров год к году выросло на 2863 человека", - констатировал нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно ей, доходы гаранта и членов его семьи в прошлом году составили 12,42 млн грн.

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