Кабмин предлагает вернуть госфинансирование партиям, получившим на выборах Рады от 2% до 5%

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести ряд изменений в законодательство относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечения к деятельности партий лиц с инвалидностью и усовершенствованию механизма государственного финансирования уставной деятельности партий.

Соответствующий законопроект, получивший №9419, правительство зарегистрировало в парламенте 26 июня. Текст документа на сайте Рады пока отсутствует, однако о его сути рассказал представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Так, законопроект предлагает ограничить общий годовой размер взносов в поддержку партии для одного гражданина Украины не более 20% его совокупного дохода за последние пять календарных лет и не более 600 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором осуществлялись взносы. Для юридических лиц предлагается ограничение в те же 20% дохода за пять лет, но в денежном выражении – не более 1200 прожиточных минимумов.

Документ также определяет приоритетные направления использования средств государственного финансирования уставной деятельности партий и устанавливает исчерпывающий перечень запретов на расходование партиями средств госфинансирования уставной деятельности.

Предусмотрено и закрепление права на получение государственного финансирования для партий, которые на последних очередных или внеочередных выборах Рады получили в общегосударственном многомандатном избирательном округе не менее 2% голосов избирателей.

Напомним, что законом о политических партиях в редакции, действующей на момент последних парламентских выборов 21 июля 2019 года, такая норма была предусмотрена. Однако уже после их проведения, 2 октября 2019 парламент поднял эту планку до 5%.

На этих выборах более 5% набрали и, соответственно, прошли в Раду "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", а от 2% до 5% - "Свобода", Партия Шария, "Украинская стратегия Гройсмана", "Оппозиционный блок", "Сила и честь" и Радикальная партия.

Впрочем, в случае запрета деятельности партии такое госфинансирование уставной деятельности больше не предоставляется. Из перечисленных же политсил судебный запрет деятельности ныне имеют ОПЗЖ, "Оппоблок" и Партия Шария.

Кроме того, правительственный законопроект предусматривает изменение порядка расчета ежегодного объема госфинансирования партий: он будет зависеть не от минимальной зарплаты, а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что позволит оптимизировать сумму средств, которая будет выделяться из государственного бюджета.

Предусмотрено, что остатки средств госфинансирования партии, потерявшей право на его получение, возвращаются в госбюджет. Также предусмотрено, что ежегодный объем госфинансирования партий будет зависеть от соблюдения ими требований по гендерным квотам.

Кроме того, в направления использования партиями средств госфинансирования предлагается включить направление, связанное с привлечением к деятельности партий лиц с инвалидностью.

Также предлагается возобновить отчетность парламентских партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в связи с необходимостью государственного контроля за использованием бюджетных средств, которые партии продолжают получать. Отчеты будут проверяться Нацагентством по предотвращению коррупции сроком до 120 дней со дня их поступления.

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