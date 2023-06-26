Кабмін пропонує повернути держфінансування партіям, що отримали на виборах Ради від 2% до 5%

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести низку змін до законодавства щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності партій.

Відповідний законопроект, що отримав №9419 уряд зареєстрував у парламенті 26 червня. Текст документу на сайті Ради поки відсутній, проте про його суть розповів представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Так, законопроектом пропонується обмежити загальний річний розмір внесків на підтримку партії для одного громадянина України не більше 20% його сукупного доходу за останні п’ять календарних років та не більше 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня року, в якому здійснювалися внески. Для юридичних осіб пропонується обмеження у ті ж 20% доходу за п’ять років, але у грошовому вираженні - не більше 1200 прожиткових мінімумів.

Документ також визначає пріоритетні напрями використання коштів державного фінансування статутної діяльності партій та встановлює вичерпний перелік заборон щодо витрачання партіями коштів держфінансування статутної діяльності.

Передбачено закріплення права на отримання державного фінансування для тих партій, які на останніх чергових або позачергових виборах Ради отримали у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі не менше 2% голосів виборців.

Нагадаємо, що законом про політичні партії в редакції, чинній на момент останніх парламентських виборів 21 липня 2019 року, така норма була передбачена. Але вже після їх проведення, 2 жовтня 2019 року парламент підняв цю планку до 5%.

На цих виборах більше 5% набрали і, відповідно, пройшли до Ради "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос", а від 2% до 5% - "Свобода", Партія Шарія, "Українська стратегія Гройсмана", "Опозиційний блок", "Сила і честь" та Радикальна партія.

Втім, у випадку заборони діяльності партії таке держфінансування статутної діяльності більше не надається. Наразі з перелічених політсил судову заборону діяльності мають ОПЗЖ, "Опоблок" та Партія Шарія.

Окрім цього, урядовий законопроект передбачає зміну порядку розрахунку щорічного обсягу держфінансування партій: він залежатиме не від мінімальної зарплати, а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дасть змогу оптимізувати суму коштів, яка буде виділятися з державного бюджету.

Передбачено і що залишки коштів держфінансування партії, яка втратила право на його отримання, повертаються до держбюджету. Також передбачено, що щорічний обсяг держфінансування партій залежатиме від дотримання ними вимог щодо гендерних квот.

Крім того, до напрямів використання партіями коштів держфінансування пропонується включити напрям, пов’язаний із залученням до діяльності партій осіб з інвалідністю.

Також пропонується відновити звітування парламентських партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у зв’язку з необхідністю державного контролю за використанням бюджетних коштів, які партії продовжують отримувати. Звіти перевірятимуться Нацагентством з питань запобігання корупції у строк до 120 днів з дня їх надходження.

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