НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило в четвертом квартале 2020 года государственное финансирование партии "Батькивщина".

В частности, из-за обнаруженных в финансовом отчете политсилы нарушений, сообщает пресс-служба общественного движения "Чесно".

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Указано, что 23 ноября "Батькивщина" обжаловала в суде решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии.

Известно, что НАПК выявило нарушения в отчете "Батькивщины" за первый квартал 2020 года. В частности, относительно отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно:

- отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

- отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тысяч грн;

- подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций);

- относительно доноров Киевской городской организации и Кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

- договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения статьи 203 Гражданского кодекса (речь идет о расходах денег, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

Как отмечается, НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.

В то же время выплату госсредств могут возобновить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования.

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В своем иске к Окружному административному суду Киева "Батькивщина" просит "признать противоправными действия работников НАПК" и отменить приказ о приостановлении госфинансирования.

Сейчас суд решает, есть ли "правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу".

В свою очередь в "Чесно" отмечают, что решение относительно "Батькивщины" — первое, которое приняло непосредственно НАПК, по итогам проверки финансовой отчетности.

"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно закону "О политических партиях в Украине" и "Положению об анализе отчета политической партии...", в случае оформления отчета с грубыми нарушениями или при выявлении недостоверных сведений (от 20 размеров минимальной зарплаты) в отчетности партий, НАПК может принять решение о приостановлении госфинансирования.

Как сообщалось, 26 марта глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом, чтобы направить эти деньги на борьбу с коронавирусом. Тогда президент Владимир Зеленский призвал и другие политические силы отказаться от госфинансирования.

В то же время, как уточняли в Bihus.info, "Слуга народа" не может отказаться от государственного финансирования, потому что это невозможно по закону.

Однако "слуги" придумали способ, и теперь, согласно принятым изменениям в бюджет, политические партии могут отказываться от госфинансирования на один или несколько кварталов, или на целый год. Ранее же предполагался только отказ в формате "раз и навсегда".