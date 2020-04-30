Политика 20 минут назад

НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" до конца 2020 года

Общая сумма денег, от которых отказалась партия — более 70 млн грн

НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" до конца 2020 года НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" до конца 2020 года
Госфинансирование "Слуги народа". Фотоколлаж: "Обозреватель"

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Указано, что финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма денег, от которых отказалась партия — более 70 млн грн.

Как отмечается, сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий".

В частности, Минфин должен принять решение о перенаправлении этих денег.

Напомним, 26 марта глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом, чтобы направить эти деньги на борьбу с коронавирусом. Тогда президент Владимир Зеленский призвал и другие политические силы отказаться от госфинансирования.

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В то же время, как уточняли в Bihus.info, "Слуга народа" не может отказаться от государственного финансирования, потому что это невозможно по закону.

Однако "слуги" придумали способ, и теперь, согласно принятым изменениям в бюджет, политические партии могут отказываться от госфинансирования на один или несколько кварталов или на целый год. Ранее же предполагался только отказ в формате "раз и навсегда".

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